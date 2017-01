Eilberg neemt afscheid van GP-merrie Dornroschen

Michael Eilberg kent een minder goede start van het nieuwe jaar. Gisteren heeft de Engelse ruiter namelijk afscheid moeten nemen van een speciaal paard voor hem: Woodlander Dornroschen. De merrie, die ook wel bekend is als Rosie, heeft negen jaar van haar vijftienjarige leven bij hem op stal gestaan. Rosie stond aan het begin van Eilbergs dressuurcarrière, gezien zij het paard was waarvoor hij een van switch naar dressuur maakte.

Herinneringen

‘Waar moet ik beginnen… Mijn eerste herinneringen die ik van haar heb, is dat ze iedereen op de grond gooide. Tijdens onze eerste wedstrijden moest ik losrijden op de parkeerplaats, gezien ze bang was voor andere paarden. Dan heb ik het nog niet een over de prijsuitreikingen, waar ze mij eruit liet zien als een echte stumperd!’ schrijft Eilberg op zijn Facebook-pagina. ‘Maar andere herinneringen zijn onder andere het winnen van het (nationaal) kampioenschap voor zesjarigen, waardoor ze een van de weinigen werd die Valegro verslagen heeft. Ze is hoefbevangen geweest, maar ontroerde alle betrokkenen door haar rentree kür op muziek te winnen met 79%. Natuurlijk is het de grootste presatie: het winnen van een internationale Grand Prix!’

In juni bracht Eilberg Rosie nog uit op het CHIO Rotterdam in de landenwedstrijd, waar ze 70,975% scoorde in de kür op muziek. Ook nam de combinatie deel aan de Britste kampioenschappen in september.

Woodlander Farouche

Dornroschen is de moeder van Woodlander Farouche, die tweevoudig wereldkampioene is bij de vijf- en zesjarigen op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Onder Eilberg heeft de merrie velen overwinningen op haar naam staan, zo scoorde combinatie al vaker boven de 75% in de Lichte en Midden Tour.

Dornroschen gaf nog twee nakomelingen, waaronder de bij het Oldenburg Verband en Westfalen goedgekeurde hengst Franz Ferdinand, die de volle broer is van Farouche.

Gedicht

‘Wij willen graag iedereen bedanken die betrokken is geweest met het avontuur rondom dit paard. Hopelijk kan Rosie genieten van het pensioen dat ze verdient!’

Een goede vriend van Eilberg Dressage schreef dit gedicht over de merrie en Eilberg. ‘Ik denk dat dit gedicht een goede reflectie is van onze tijd samen,’ vertelt de ruiter schrijft de ruiter.

You never forget your first love so they say…

For you it would be Rosie the mare that is bay…

Your love for this mare might never be compared

But I know she is grateful for all the years that you shared,

She taught you patience and understanding that is for sure

And those bucks and humps made your seat so secure…

you never took her for granted and she never failed to be…

The most beautiful horse any of us will ever see,

I will always remember the time when I stood by the side…

Of your kur at hartpury where I just cried and cried,

She made me ‘get’ dressage and she made me see the light

As to watch her on form was just an incredible sight,

So I thank you Rosie for being such a queen,

Your are the most beautiful horse that I have ever seen

I want you to be happy and remember the things you achieved

On the mare that is Rosie and all the prizes she received,

The hole will be big when it is finally time to part

But there will be another that will fill the hole in your heart,

Her beauty her grace her long legs and that face!

These thoughts I am sure will always make your heart race,

Her time with you may have come to an end

But always remember… you still got me as your special friend…

Bron: Facebook Eilberg Dressage

Foto: Digishots