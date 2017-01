Eerste WB-zege in Wellington voor Laura Graves

Wij hadden Weihegold OLD en Isabell Werth die met hun score van meer dan 90% in de wereldbeker Kür Amsterdam op haar kop zette; Wellington had Laura Graves met Verdades.

In haar eerste Kür sinds de Olympische Spelen in Rio, waarin het duo vierde werd, behaalden Graves en de Florett As-zoon 80.728%. ‘Hij houdt van deze wedstrijd’, aldus Graves. ‘Het is zeker mooi om het seizoen met zo’n score te beginnen; het is goed om weer in de ring te zijn.’

Tweede in de eerste wereldbekerwedstrijd van het Wellington-circuit in Florida werd de Zweedse Tinne Vilhelmson Silfvén met Pardion Magi (SWB, v. Don Primero) met 77.517%. ‘Ik was de weg een beetje kwijt… en reed andere lijnen in mijn Kür in het begin. Onze score had dus hoger kunnen uitvallen. Maar Magi was super vandaag. De sfeer hier is fantastisch!’

Arlene Page stuurde de veertienjarige KWPN-ruin Woodstock (v. Havel) naar 74.02%.

Afscheid Grandioso PRE

Op de avond van de WB-Kür was speciale aandacht voor de afscheidsceremonie van Grandioso, de PRE-hengst met wie Daniel Martin Dockx zo succesvol was. Hij deed mee aan twee Olympiades, in 2012 en 2016, voor Spanje. De hengst is in eigendom van de Amerikaanse Kim Boyer.

Dressage-news/Hoefslag

Foto: DigiShots