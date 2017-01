Gal beste Nederlander in WB-kür: ‘Voice liep nog fijner dan gisteren’

Edward Gal werd met de hengst Glock’s Voice op de vierde plaats de beste Nederlandse combinatie in de FEI wereldbekerbeker dressuur op Jumping Amsterdam. De Duitse favoriete Isabell Werth was een klasse apart. Met vijf combinaties bij de beste acht gaf de Nederlandse dressuursport een visitekaartje af in een bomvolle RAI.

Edward Gal

‘Glock’s Voice liep nog fijner dan gisteren in de Grand Prix. Dat is meestal zo bij hem. Ik ben heel tevreden,’ is Edward Gal enthousiast. ‘Op het eind met het halthouden maakte hij een bok, maar verder was Glock’s Voice gewoon heel goed. Hij was meer opwaarts in de galop en dan is zijn houding en zijn front ook mooier.’ Met een percentage van 80,245 eindigde Gal op de vierde plaats. In de tussenstand van de wereldbeker staat Gal nu op plaats 13. ‘Ik zal zeker starten bij Indoor Brabant en misschien nog in Gothenburg om me te plaatsen voor de finale. Als dat lukt, dan zal ik ook zeker rijden in Omaha.’

Hans-Peter Minderhoud

Gal’s partner Hans Peter Minderhoud is als titelverdediger zeker van deelname aan de wereldbekerfinale in Amerika. Op vrijdag begon Minderhoud de wedstrijd bij Jumping Amsterdam met de tweede plaats in de Grand Prix sterk. Lange tijd leek Minderhoud op weg naar een topklassering met een zeer goede kür op Muziek met Glock’s Flirt. ‘Hij liep nog beter dan vorig jaar in de wereldbekerfinale in Gothenburg,’ kijkt de regerend kampioen terug. In het laatste deel van de proef, waarin een hoge moeilijkheidsgraad zat, slopen er wat foutjes in. ‘Flirt voelde de hele proef goed aan. Ineens blokkeerde hij in het laatste deel. Ik weet niet wat er was. Het duurde even voordat we weer in ons ritme kwamen. Ja, daarmee was die lijn met piaffe ook niet helemaal goed.’ Resultaat was een vijfde plaats met 79,610 procent.

Bonscoach: ‘Hier kunnen we mee verder’

‘Fantastisch,’ is de eerste reactie van bondscoach Rien van der Schaft, die zijn ruiters in de RAI goed met elkaar kon vergelijken in de wereldbekerwedstrijd. ‘Ik heb geweldige sport gezien hier in Amsterdam. Jammer dat het bij Hans Peter aan het eind wat minder ging, anders had hij zeker een paar plaatsen hoger gestaan.’ Met vijf Nederlandse combinaties bij de beste acht in de wedstrijd gaf de Nederlandse dressuursport zijn visitekaartje af. ‘Er zit genoeg aan te komen. Mijn ruiters hebben heel goed gereden en we hebben hele goede paarden. Hier kunnen we mee verder.’

Scholtens, Witte Vrees en Van der Meer

Emmelie Schotens reed met haar prachtige hengst Apache een expressieve Kür met veel lichtheid. Goed voor de zesde plaats. Madeleine Witte-Vrees kreeg veel bijval van het publiek na haar wedstrijd met Cennin, die door de juryleden met de zevende plaats beloond werd.

Patrick van der Meer startte als tweede van de vijftien deelnemers. De 75,320 procent voor zijn foutloze proef met Zippo was aan het eind goed voor plaats acht.

De ruiters waren in de persconferentie bijzonder te spreken over de wedstrijd in de RAI. ‘De ruiters komen hier graag. Ik denk dat dit het sterkste deelnemersveld was van het seizoen. Het publiek is werkelijk fantastisch en de organisatie werkt ieder jaar aan verbeteringen, waardoor wij als ruiters heel graag naar Jumping Amsterdam komen.’

Bron: KNHS

Foto: Digishots