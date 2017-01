Dinja van Liere: ‘For Gribaldi te jong voor Lichte Tour kampioenschap’

Onder leiding van Mariëtte Sanders laat een aantal vooraanstaande trainers, op de dressuuravond van de KWPN hengstenkeuring zien hoe talentvolle zes- en zevenjarige dressuurhengsten worden opgeleid richting het hoogste niveau.

De weg naar de Grand Prix is een lange weg, een route die bovendien niet voor ieder paard begaanbaar is. Een van de jaarlijkse tussenstations om te meten waar de jonge paarden staan, is het WK voor Jonge Dressuurpaarden dat vorig jaar voor het eerst door het KWPN en de KNHS op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo georganiseerd werd. De KWPN-hengsten Decor Ferdinand, zilveren medaillewinnaar Five Star en Grand Galaxy Win kwamen tijdens het WK in de baan en zullen dat vrijdag op de hengstenkeuring weer doen. Hoe worden deze hengsten voorbereid op het hoogste niveau? Die vraag probeert het internationaal gerespecteerde jurylid Mariëtte Sanders, in de rol van moderator, te beantwoorden.

Trainers

Drie trainers lichten ieder vanuit hun eigen visie de verrichtingen van hun leerlingen toe. Alex van Silfhout staat te boek als trainer van Mirelle van Kemenade die Decor Ferdinand zal voorstellen. Anne-Marie Brouwer begeleidt haar dochter Kirsten Brouwer die in actie komt met zilveren medaillist Five Star, terwijl Andreas Helgstrand zijn Olympische pupil Severo Jurado Lopez en Grand Galaxy Win coacht.

For Gribaldi

Ook Dinja van Liere zal een KWPN-goedgekeurde hengst voorstellen tijdens de clinic, namelijk For Gribaldi (v. Gribaldi). Van Liere lest bij Edward Gal en, voornamelijk met de jonge paarden, Diederik van Silfhout. Gezien Alex van Silfhout al in de baan aan het uitleggen is, is besloten om mee te rijden in de clinic van hem.

De hengst heeft als enige in deze rubriek nog geen WK gelopen en zou dit jaar eigenlijk ook meedoen aan de hengstencompetitie klasse Z, dat kon helaas niet doorgaan. ‘Doordat For Gribaldi niet helemaal fit was vlak voor de hengstencompetitie, hebben we besloten om hem daar niet meer in te starten,’ legt Van Liere uit. Hoewel de Gribaldi-zoon niet zo veel ervaring heeft als zijn leeftijdgenoten, heeft de combinatie niet stil gezeten. De hengst veel aanleg voor het hogere en daar ligt de focus op in de training. ‘Thuis is hij wel doorgereden, de series gaan al goed en laat al wat piaffe en passage zien.’

WK of nationaal kampioenschap?

Exacte plannen zijn er nog niet voor aankomend seizoen, gaan ze een poging wagen tot het WK bij de zevenjarigen of wordt het toch het ZZ-Zwaar kampioenschap? ‘We zijn er nog niet uit wat we precies gaan doen,’ vertelt de amazone. ‘Om je te kunnen kwalificeren voor het WK, moet je minstens één keer Lichte Tour zijn gestart. Stel dat je uiteindelijk niet bij de beste zes zit, moet je het ZZ-Zwaar kampioenschap laten schieten omdat je dus al wel Lichte Tour geklasseerd bent. For Gribaldi is pas zeven en ik vind hem nog een beetje jong om hem nu al Lichte Tour te starten voor de kampioenschappen. In principe wil ik dus het ZZ-Zwaar kampioenschap gaan rijden, maar dat moet nog verder besproken worden.’

Verder komt de Zeeuwse amazone ook aan start in de hengstencompetitie klasse L, met Total US en Hermês.

Bron: KWPN/Hoefslag

Foto: Timo Martis