Dinja van Liere: ‘Het is opstappen en gáán, net als bij Capri Sonne jr!’

Sinds vorige week woensdag staat Independent Little Me (v. Uno Don Diego) op stal bij Dinja van Liere. De kampioen van de HK Gelderse hengsten van 2016 is een halfbroer van niemand minder dan diens oude vlam Duval’s Capri Sonne jr.

‘Ik had hem al bij Joop (van Uytert, red.) zien staan toen hij klaargemaakt werd voor de hengstenkeuring. Toen leek het me al een heel leuk paard en toen Joop vertelde dat hij close familie was van Capri, vond ik hem natuurlijk helemáál geweldig!’, vertelt Dinja. Begin dit jaar heeft de voshengst bij springruiter Jan Liebregts gestaan die hem fijn ingereden heeft. En nu rijdt zij hem dan.

‘Precies Capri’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: lijkt hij op Capri? Dinja lacht. ‘Jááá écht! Qua kleur natuurlijk niet, maar “Indy” heeft net zo’n hals, zo’n kap erop, als Capri en hij kijkt hetzelfde uit zijn ogen. Ook wat rijden betreft heeft hij enorm veel van zijn halfbroer, die ik natuurlijk ook al reed vanaf dat hij drie, vier was. Het is een paard met veel balans, en techniek in de benen.’

‘Indy laat zich al heel gecontroleerd rijden, omdat hij zo stabiel is’, vervolgt Dinja. ‘Bij sommige paarden moet je wat werken, andere zijn snel afgeleid, maar hij loopt alsof hij al járen onder het zadel is. Het is teugels op maat maken en gáán en als je er een keer op zit, wil je er niet meer af…’

Powerhouse



Het karakter van de vos is top. Dinja laat weten dat Indy niet veel hengst is. ‘Ok, heeft natuurlijk ook niet gedekt… maar ik ben al even naar buiten geweest met hem. Hij is scherp, maar heeft tegelijkertijd een soort van kalmte, zoals Capri dat ook had. Je voelt de power onder je, in alle drie de gangen; hij loopt echt dóór zijn lijf naar voren, op zo’n resolute manier.’

Dinja is zich ervan bewust dat ze misschien wat bevooroordeeld is. ‘Wellicht wíl ik er wel graag Capri in zien. Dat paard betekende zoveel voor me! Maar dat neemt niet weg dat het echt wel een superstoer en goed paard is, voor zo’n puppy’

Pavo Cup

Eigenaar de familie Van Eeuwen is niet van plan de jonge hengst te verkopen. ‘Ze willen er een fijn sportpaard van maken. Joop had voorgesteld dat ik hem verder zou opleiden en zo is het gekomen dat hij hier staat.’ Het verrichtingsonderzoek staat niet op de planning voor Independent Little Me. Helaas vallen de dekcijfers van Gelderse hengsten niet mee, dus is goedkeuring niet wat de eigenaar meteen voor ogen heeft.

‘We gaan kijken hoe het in de Pavo Cup doet deze zomer. Omdat het zo super lijkt, denk ik dat de Subli Cup ook iets voor hem is. We gaan het meemaken… Het is in elk geval een paard om van te genieten en dat doe ik zeker volop!’

Foto: DigiShots