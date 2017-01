Diederik van Silfhout neemt teugels KWPN-hengst Impression over

Tijdens het voorjaarsonderzoek werd Impression (Don Schufro x Ferro) goedgekeurd bij het KWPN met 78,5 punten, waaronder een 8,5 voor zijn galop. Na het onderzoek werd de hengst gereden door Annika Roodhart. Diederik van Silfhout heeft sinds kort de teugels overgenomen van de hengst en zal hem gaan uitbrengen in de sport.

‘Impression verdient een goede opleiding’

Nadat zijn KWPN-goedgkeurde hengsten Galaxie en High Five naar Dressuurstal van Silfhout vertrokken, heeft Joop van Uytert, samen met mede-eigenaar Matthijs Maat, besloten om ook de in 2016 goedgekeurde Impression te verhuizen naar de stal in Lunteren.

‘Impression is, net als veel andere jonge Don Schufro’s, niet een heel spectaculair paard maar als je hem aan de dubbele lijnen doet laat hij enorme potentie voor de piaffe en passage zien. Hij heeft een sterkte stap en galop met een goed ondertredend achterbeen,’ vertelt Van Uytert. ‘Wij vinden dat dit paard een goede opleiding verdient, daarom hebben we het besluit genomen om hem door Diederik te laten rijden. Ik vind Diederik een erg getalenteerde ruiter, die bewezen heeft te kunnen presteren met verschillende paarden.’

‘Toen ik hem voor het eerst als veulen zag was hij al erg imponerend,’ zegt de hengstenhouder over de hengst die als twee- en driejarige ook veel indruk maakte in Ermelo. ‘Daarna heeft hij een kleine dip gehad, maar nu gaat hij weer heel goed. Wij gaan kijken hoe het gaat, we willen hem niet overbelasten omdat het een groot paard is en verwachten ver met hem te komen. Samen met Diederik denk ik dat Impression zeker mee kan gaan lopen op hoog niveau.’

Kwaliteit in huis

Diederik van Silfhout rijdt de hengst nu ongeveer anderhalve maand en is ook erg enthousiast over hem. ‘Het is een heel mooi paard om te zien erg fijn om mee te werken. Hij heeft heel veel kwaliteit, maar moet nog wat aan kracht winnen. Hij heeft de kwaliteiten in huis die belangrijk zijn het zwaardere werk, zo hij laat zich goed rijden met een fijn temperament en het is een vlug paard met een goed achterbeen.’

‘Voor nu hebben we nog geen plannen, we kijken hoe hij zich ontwikkeld en daarna zullen we wel zien hoe het dan zal verlopen,’ aldus Van Silfhout. De jonge combinatie zal al snel hun eerste publieke optreden maken, begin februari zal de hengst voorgesteld worden op de dressuuravond van de KWPN hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch.

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan

Foto: Timo Martis