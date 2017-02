De zegetocht van Diederik van Silfhout en zijn Vivaldi-zoon Expression lijkt niet te stoppen.De KWPN-hengst, die als opvolger van zijn olympiadepaard Arlando (v.Paddox) wordt beschouwd, toonde zijn grote klasse in de Prix st. Georges tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen. Met 74,69% bracht Van Silfhout zijn hengst tot 74,69%.

“We hadden besloten om foutloos een ontspannen proef te rijden”, licht Diederik toe. “Expression heeft de afgelopen periode best veel gedaan en op de KWPN Stallion Show had hij wel wat spanning in de proef. Het beeld was nu mooi ontspannen, maar daardoor was hij ook wat minder spectaculair dan hij kan zijn. Zoiets werkt twee kanten op, want hij stapte wel weer heel goed en het binnenkomen was ook heel mooi. Het enige minpuntje aan de proef was dat hij struikelde in de wissel in het zigzagappuyement. Hij sprong de wissel wel, maar het was niet mooi; dat was jammer.”

Winnen verveelt nooit

Morgen komt het duo van start in de kür op muziek. Na overwinningen op de KWPN Stallion Show, overtuigende optredens op Jumping Amsterdam lijkt het bijna een uitgemaakte zaak wie er gekroond gaat worden als de Nederlandse Lichte Tour-koning. “Het moet allemaal nog maar gaan gebeuren. Als we naar het hele seizoen kijken en zie hoe hij daar gepresteerd heeft, zou het zeker verdiend zijn. Het zou zeker een leuke afsluiter van het seizoen zijn, winnen verveelt nooit!”

Goed genoeg

Van Silfhout gaat niet heel veel veranderen. “Als hij net zo loopt als vandaag ben ik heel blij. Het zou wel iets meer van de grond mogen, net wat spectaculairder. Ik maak hem wel wat scherper, maar als dat niet lukt is zoals hij nu loopt goed genoeg. Expression voelt fit en goed aan, dus we gaan het beleven!”

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots