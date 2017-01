Diederik van Silfhout beste op Nederlandse ranglijst

De Facebook-pagina Dressagenews houdt ieder jaar alle uitslagen van de Nederlandse dressuurcombinatie in de Zware Tour bij. Dit jaar kwam Diederik van Silfhout met Arlando N.O.P. het beste uit de bus met een voorsprong van 41 punten op Hans-Peter Minderhoud met Glock’s Johnson TN N.O.P..

Diederik van Silfhout

Afgelopen jaar kwamen er maar liefst 189 combinaties aan de start in de Grand Prix, tegen de 172 van 2015. In 2013, 2014 en 2015 was Edward Gal met Glock’s Undercover de beste, maar moet in 2016 het stokje overgeven aan Diederik van Silfhout met de Paddox-nazaat. Goede deelname aan CHIO Rotterdam, het NK, de Olympische Spelen en Jumping Mechelen hebben ervoor gezorgd dat de ruiter zich dit jaar de beste mag noemen. Zelf moet Gal, met slechts één start genoegen nemen met een 149e plaats. Hans-Peter Minderhoud bezet zowel plek twee als drie met Glock’s Johnson N.O.P. en Glock’s Flirt.

De puntentelling werkt bijna identiek aan de wereldranglijst en ook de bij deze ranking gelden de beste acht resultaten in de Grand Prix, Grand Prix Special en kür op muziek.

Top 15

Hieronder is de top vijftien van de ranglijst van 2016 te vinden:

1. Diederik van Silfhout – Arlando N.O.P.: 2377 punten

2. Hans Peter Minderhoud – Glock’s Johnson TN N.O.P.: 2336 punten

3. Hans Peter Minderhoud – Glock’s Flirt: 2324 punten

4. Madeleine Witte Vrees – Cennin: 2045 punten

5. Edward Gal – Glock’s Voice: 1987 punten

6. Adelinde Cornelissen – Jerich Parzival N.O.P.: 1884 punten

7. Marlies van Baalen – Ratzinger: 1768 punten

8. Katja Gevers – Thriller: 1751 punten

9. Marieke van der Putten – Ambria: 1749 punten

9. Patrick van der Meer – Zippo: 1749 punten

11. Adelinde Cornelissen – Aqiedo: 1680 punten

11. Danielle Heijkoop – Badari: 1680 punten

13. Emmelie Scholtens – Apache: 1658 punten

14. Marjan van der Jagt – Radetzky: 1653 punten

15. Jeannette Haazen – Dabanos d’04: 1643 punten

Bron: Facebook Dressagenews/Hoefslag

Foto: Remco Veurink