Denise Nekeman: ‘Het wordt steeds makkelijker’

De altijd zelfkritische Denise Nekeman was na afloop van haar winnende U25-proef toch nog niet helemaal tevreden met zichzelf. Met haar Boston STH (v.Johnson) zette zij 73,06% en de hoogste score neer tijdens de KNHS IndoorkampioenschappenMet haar Boston STH (v.Johnson) zette zij 73,06% en de hoogste score neer in de GP-U25-rubriek tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen, maar het kan nog heel veel beter volgens de amazone die wel blij is dat haar prestaties steeds constanter worden.

“Ik moest als eerste starten en de harde muziek maakte Boston wel wat druk”, vertelt de uit Hasselt afkomstige amazone. “Ik kon het gelukkig laten afvloeien en in de proef bleef hij goed naar me luisteren. We hadden geen grote fouten, al was een pirouette niet zo mooi. Hij laat thuis zoveel meer zien dan hij op wedstrijd doet. De passage ging goed, daarin bleef Boston lekker doortrekken en ging hij heel gelijkmatig. De piaffes kon ik mooi in en uit en in de series hadden we ook geen fouten. Het wordt steeds makkelijker. In het begin had ik moeite om de hele proef aan elkaar te rijden, dan werd ik al zenuwachtig als de eners eraan kwamen.”

Filmmuziek

Morgen probeert het duo op de klanken van filmmuziek van onder andere Bridget Jones en James Bond de hoogste positie vast te houden. “Het is bij een expressief paard als Boston moeilijk om muziek te vinden. Hij kan niet tegen harde muziek en het wordt er ook niet mooier van. De andere meiden kunnen heel goed kür rijden, dus we moeten zeker ons best doen. Je weet het bovendien nooit met die gekke zwarte van mij”, lacht de amazone om vervolgens snel te zeggen dat ze elke dag plezier beleeft aan haar zwarte hengst. “Als ik morgen niet win, is het voor mij niet voorbij. Ik heb enorm veel plezier met hem.”

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots