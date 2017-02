Daphne van Peperstraten: ‘Het blijft magisch’

Gisteren in het eerste onderdeel van de KNHS Indoorkampioenschappen maakte Daphne van Peperstraten al een statement. Met drie procent stond ze los van de nummer twee. Vandaag herhaalde ze dit met haar Greenpoint’s Cupido (v. Johnson). Op de klanken van een wereldberoemde overwinningsspeech van oud-president Obama haalde ze 77,083%. De KNHS-titel werd daarmee veilig gesteld.

Ondanks een vijfde plaats in deze kür van één van de juryleden werd Daphne eerste, die tot nu toe overigens alles met haar Johnson-nazaat heeft gewonnen: ‘Bij de pony’s ben ik ook al meerdere keren kampioen geworden, maar de strijd blijft toch heel spannend en het is magisch als je wint. Ik heb deze medaille echt te danken aan mijn paard en het team om mij heen. Cupido is zo’n werkwillig paard en laat je nooit zitten. Mijn ouders maken dit allemaal mogelijk. Zo zijn mijn vader en broertje al op vakantie in Oostenrijk, maar mijn moeder is vandaag bij me gebleven. Morgen vertrekken wij ook naar Oostenrijk en daar zullen we het zeker nog wel even vieren. Natuurlijk kon ik dit ook niet zonder mijn trainers Marlies en Coby van Baalen.’

Kippenvel kür

‘Coby heeft de choreografie bedacht, zo spring ik wissels naar de contragalop en zitten er twee zig-zag appuyementen in. Joost Peters heeft de muziek gemaakt. Hij vroeg wat ik mooi vond en een deel van een speech in de kür leek mij gaaf. Toen ik de kür hoorde die hij had gemaakt, had ik echt kippenvel. Vandaag kon ik er in mijn kür ook van genieten. Cupido was gister nog iets gespannen, maar in de kür was dat al veel minder. Met Cupido, die nu even vakantie krijgt, richt ik mij op een teamplek voor het EK. Eerst was mijn doel om het A-kader te behalen en dat is al gelukt. Elke wedstrijd gaat het beter, dus ik wil me met hem verder blijven ontwikkelen’, aldus de kersverse winnares. (CdB)

Foto: Digishots

Klik hier voor de uitslagen.