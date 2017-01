Dante’s Peak krijgt ‘FRH’ achter zijn naam

Het jonge talent Dante’s Peak van Jessica von Bredow-Werndl mag voortaan ‘FRH’ achter zijn naam zetten; een blijk van waardering van het Hannoveraner Verband dat alleen aan de vaandeldragers van het stamboek is voorbehouden.

FRH staat voor de promotie van het Hannoveraner sportpaard, met als doel om jonge, getalenteerde paarden en ruiters bij elkaar te brengen. 24 paarden werden al eerder uitverkoren door het FRH. In de dressuursport gingen namen als Benetton Dream (Tinne Vilhelmson), Burlington (Charlott Maria Schurmann), D’Agostino (Fabienne Lütkemeier), Dablino (Anabel Balkenhol), Damsey (Helen Langehanenberg), Desperados (Kristine Sprehe), Don Johnson (Isabel Werth), Rassolini (Jan Ebeling) en Showtime (Dorothee Schneider) Dante’s Peak voor.

Dante’s Peak is een twaalfjarige nakomeling van Dimaggio x Wolkentanz. In 2009 bracht hij de topprijs van 320.000 euro bij elkaar op de Elite Auction in Verden. Als jong paard kreeg hij een blessure, maar hij herstelde volledig en brak vorig jaar door op Lichte Tour-niveau. Hij won vier van de zes internationale wedstrijden waaraan hij deelnam.

Volgens Jessica Werndl heeft hij alles in zich wat een dressuurpaard van nature nodig heeft: ‘Danty is een geniale beweger en hij trekt de aandacht in de ring met zijn vrolijke karakter.’

Bron: Eurodressage