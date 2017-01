Cosmo behouden voor Sönke Rothenberger

Cosmo blijft behouden voor Sönke Rothenberger en het Duitse dressuurteam. Zakenmagnaat Ralph Westhoff heeft het paard sinds januari 2017 voor de helft in eigendom en betaalde naar verluid 6 miljoen euro daarvoor.

Spectaculaire ontwikkeling

De 22-jarige Rothenberger en Cosmo maakten een spectaculaire ontwikkeling door in het internationale circuit. In 2014 won de combinatie teamgoud op de Europese Kampioenschappen voor Young Riders, daarna maakten ze de overstap naar de Grand Prix. De erkenning daarvoor kwam in 2015, toen Cosmo een prijs won vanwege de progressie die hij boekte in de Grand Prix. In 2016 werd de combinatie geselecteerd voor de Olympische Spelen, waar teamgoud werd gewonnen.

Sponsor gezocht

Om Cosmo voor Sönke en Duitsland te behouden, ging eigenaar Sven Rothenberger op zoek naar een sponsor. Die vond hij in Ralph Westhoff, die directeur is van het Duitse rubberverwerkingsbedrijf Kraiberg, dat 2000 medewerkers in dienst heeft en een jaarlijkse omzet draait van 500 miljoen euro. In november vorig jaar kocht Westhoff ook al de zevenjarige Sankt Anton voor Sanneke Rothenberger aan. Ook Bonzanjo en Florenciano zijn in zijn eigendom. Deze paarden verhuisden recent naar de stallen van Eyal Zlatin.

Onder de indruk

Gonnelien Rothenberger vertelde aan Eurodressage dat Westhoff sinds begin 2017 mede-eigenaar van Cosmo is. ‘Westhoff en zijn vrouw hebben ervoor gezorgd dat Sönke zich de komende tijd volledig op de sport kan richten. Ook hebben ze Sanneke een leuke, nieuwe uitdaging gegeven. Nu hoeven we ons niet meer ongemakkelijk te voelen als we een hoog bod op Cosmo afslaan.’

Westhoff’s vrouw, Marga Groeniger, vertelde: ‘We zijn mede-eigenaar van Cosmo geworden omdat we onder de indruk zijn van de combinatie en in hun toekomst. Ze hebben nog wat tijd en rust nodig om samen volwassen te kunnen worden. Los van dat zijn we ook goed bevriend met de familie en delen we dezelfde doelen’.

Bron: Eurodressage / Hoefslag

Foto: Remco Veurink