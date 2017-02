Indoorkampioenschappen: Cornelissen bovenaan in ZZ-Zwaar

Zojuist werd in Ermelo de eerste proef van het indoorkampioenschap ZZ-Zwaar verreden. Adelinde Cornelissen is met Fleau de Baian een van de favorieten voor de titel, de combinatie scoorde in de kwalificatiewedstrijden nooit onder de 70%.

De favorietenrol werd in de eerste proef alvast helemaal waargemaakt. Met een score van 70,38% bleef ze twee punten voor op de nummer twee: Febe van Zwambagt met Fs Las Vegas die 68,33% scoorde. De derde plaats is voor Mara de Vries die met Dornenstern lang op plaats twee (68,29%) stond, maar in de laatste rit voorbij gestreefd werd door Van Zwambagt.

Vanavond gaat om 19.05 uur de finale (kür op muziek) van start.

Volledige uitslag

Foto: DigiShots