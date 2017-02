Cornelissen: ‘Dit was zenuwslopend’

Ze is niet een beetje trots, maar heel trots als we haar na afloop van de KWPN hengstenkeuring bellen. Adelinde Cornelissen was dit jaar voor het eerst mede-eigenaar van een van de hengsten die werden voorgesteld voor het verrichtingsonderzoek en dat was volgens Cornelissen ‘zenuwslopend’. Jaqiedo, de nakomeling van haar topper Aqiedo was in vorm en werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

‘Als ik moet rijden ben ik normaal nooit zo zenuwachtig, maar dan heb ik zelf ook de controle. Nu is het zo van knip maar los en zie maar wat hij doet. Maar hij maakte gelukkig de verwachtingen waar. Aris van Manen heeft hem getraind en ik ben daar elke dag naar wezen kijken. Als het geen goed paard is ben ik er snel klaar mee, maar dit is gewoon een heel fijn paard. Ik ken Aqiedo natuurlijk zelf heel goed en het is leuk om zijn karaktereigenschappen in Jaqiedo terug te zien. Hij is ook zo scherp en aan de andere kant goudeerlijk. En sowieso qua uiterlijk is het bijna een evenbeeld van zijn vader, die het vorige week nog erg goed deed in Vorden. Met een score van bijna 75% mag ik erg tevreden zijn en van de zomer gaan we zeker knallen.’