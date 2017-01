Charlotte Dujardin: ‘Geef mij maar een merrie of ruin’

Tijdens een van de clinics die Charlotte Dujardin deze maand gaf in Australië liet ze zich ontvallen dat haar voorkeur niet uitgaat naar hengsten.

‘Je moet altijd uitkijken met hengsten, zeker in het dekseizoen’, licht ze toe. De amazone heeft wel ervaring met het rijden van hengsten. Ze was testruiter in Denemarken tijdens de finale van de jonge dressuurpaarden en daar zaten ook hengsten tussen. We kennen haar natuurlijk vooral van Uthopia van Carl Hester, die ze onder andere reed in enkele wereldbekerwedstrijden, van 2013 tot en met begin 2016.

Uthopia: ‘Eigen feestje’

De zwarte Metall-zoon heeft zolang er iemand in zijn zadel zit niet echt hengstenmanieren, al is hij wel snel afgeleid. Hij is lief en makkelijk in de omgang en héél slim! Hij wilde graag voor haar uit alvast aan de oefeningen beginnen; ‘Als hij één keer een proef doorgelopen is, dan denkt hij dat hij het wel in zijn eentje kan’, vertelde ze ooit.

De hengst had zo af en toe zijn eigen ideeën in de proef; in Rotterdam maakte hij er zijn eigen feestje van in de Special, waar hij tweeërs sprong terwijl eners gevraagd werden en in plaats van de negen eners tussen de pirouettes op de middellijn blijf Uthopia maar doorgaan en sprong er twaalf…

‘Merries? Héérlijk!’

In Australië gaf ze les aan Jayden Brown met de negenjarige zwarte hengst Legend of Loxley, vandaar dat het gesprek op haar voorkeur voor hengst, merrie of ruin ter sprake kwam. ‘Ik rijd nu zeven merries, héérlijk!’

Charlotte Dujardin vertelt over Uthopia (2013):



Equestrianlife.com.au/Hoefslag