Cennin, Vitalis en Blue Hors Zack erkend bij KWPN

De hengstenkeuringscommissie dressuur heeft besloten de succesvolle sport- en fokhengsten Cennin, Vitalis en Blue Hors Zack te erkennen voor de KWPN-fokkerij. Dit houdt in dat de hengsten dezelfde status krijgen als hengsten die KWPN-goedgekeurd zijn. Nakomelingen van deze hengsten worden vanaf nu dus geregistreerd in het veulenboek en niet meer in het register A.

Blue Hors Zack

Blue Hors Zack werd als driejarige aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek en werd als overtuigende kampioen gehuldigd. Hij was de derde HK-kampioen op rij van de keurhengst Rousseau en komt uit de ster preferente prestatiemerrie Orona van Jazz uit Karona (ster) van Belisar. Als fokker staat B. Wilschut uit Bosschenhoofd te boek. In de KWPN Select Sale werd de hengst verkocht aan Stoeterij Blue Hors in Denemarken en nadien in Denemarken goedgekeurd. De 13-jarige hengst drukt een duidelijke stempel op de dressuurpaardenfokkerij.

In Denemarken en ook in andere Europese landen, waaronder Nederland in het bijzonder, is hij veelvuldig door de fokkers gebruikt. Blue Hors Zack heeft al diverse goedgekeurde zonen waarvan meervoudig Wereldkampioen Sezuan wel de bekendste is. De hengst loopt zelf momenteel succesvol in de Grand Prix met Daniel Bachmann Anderssen. Blue Hors Zack voldoet aan de röntgenologische- en cornage eisen van het KWPN. De fokwaarde sport van Blue Hors Zack is 164 (65%). Zijn stokmaat is 1.71 (als driejarige gemeten).

Vitalis

Vitalis (foto) is een tienjarige zoon van de keurhengst Vivaldi uit de elite preferente sport (dr) merrie Tolivia van D-Day uit Nalivia (ster) van Argus. De hengst is gefokt bij A. de Crom uit Weert en W. Verbakel uit Heusden en staat geregistreerd op naam van Paul Schockemöhle uit het Duitse Muhlen. Vitalis zelf is uiterst succesvol onder Isabel Freese in de Prix St George/Intermediaire I.

Ook in de fokkerij weet de hengst opvallend te scoren waarvan de kampioen van de vijfjarigen op het WK in Ermelo, Victoria Secret (uit een dochter van Fidermark I) wel het aansprekendste resultaat heeft behaald. Ook de kampioen van de laatste Westfaalse hengstenkeuring is een zoon van Vitalis. Vitalis voldoet aan de röntgenologische- en cornage eisen van het KWPN. De fokwaarde sport van Vitalis is 159 (54%). Zijn stokmaat is 1.72 (als vierjarige gemeten).

Cennin

Cennin is ook een tienjarige zoon van de keurhengst Vivaldi uit de Grand Prix, elite sport (dr) merrie Vitana V van Donnerhall uit Lantana V (ster, preferent) van Hemmingway. De hengst is gefokt door J.E.J. Cuppen uit Someren op wiens naam de hengst nog steeds is geregistreerd in combinatie met Nico Witte uit Schijndel. Cennin is als driejarige aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek. De hengst is de laatste jaren getraind en uitgebracht door Madeleine Witte-Vrees en momenteel is de combinatie opgenomen in het Olympisch kader.

Afgelopen jaar stond Cennin als reserve opgesteld voor de Olympische Spelen in Rio; hij won dit najaar de 5* Grand Prix op Mallorca en behaalde goede klasseringen tijdens de wereldbeker wedstrijden in Stuttgart en Salzburg. De fokwaarde sport van Cennin is 177 (48%). Cennin voldoet aan de röntgenologische- en cornage eisen van het KWPN en heeft een genoomfokwaarde van 103 (39%). Zijn stokmaat is 1.71 (als driejarige gemeten).

Bron: KWPN

Foto: DigiShots