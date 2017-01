Carlos Torrell vindt zijn nieuwe Upido

Bijna op de kop af zes jaar geleden werd het nieuws bekend dat Anky van Grunsven een nieuwe potentiële topper op stal zou krijgen: IPS Upido. Van Grunsven had geen geluk met de nu zestienjarige Ferro-zoon, die vanwege blessures niet de kans heeft gehad om de hooggespannen verwachtingen waar te maken.

De ruiter die Upido tot en met Grand Prix opleidde, is de Spanjaard Carlos Torrell. Hij droomde sinds de dag dat het paard zijn stal verliet van een opvolger. Die denkt hij nu gevonden te hebben in Joseph Guy, uit Tisphyn-CL (Ferro x Amethist), een volle zus van niemand minder dan dezelfde Upido! Hij noemt de driejarige De Niro-zoon een kopie van zijn neef.

Weg van Joseph Guy

Verkoopster Steffi Verhagen van Verhagen Horse Service uit Boekel was degene die hem attendeerde op de driejarige hengst: ‘Joseph Guy is een superfijn paard, we hebben hem met plezier klaargemaakt voor de keuring -jammer genoeg nam het KWPN hem niet- maar zadelmak maken is niet waar we ons op richten. En dus gingen we op zoek naar een koper’, vertelt zij.

‘Ik bedacht dat de vorige ruiter van Upido wellicht interesse in hem zou hebben en zocht contact met hem. Mijn gevoel bleek juist. Binnen de kortste keren zat Carlos in het vliegtuig. En hij was meteen weg van Joseph Guy!’

’Ik kijk uit naar de toekomst’

‘Ik vond Joseph Guy meteen een waanzinnig knap paard, met veel kwaliteit in de basisgangen, en misschien nog wel een betere stap en draf dan Upido. Zijn galop verraadt zijn achtergrond: Ferro’, laat Torrell weten op Topiberian.com. En dus bedacht ik me geen moment en kocht hem.’

De knappe donkerbruine staat al bij Torrell. Die is met hem aan het werk aan de longe. De weg is nog lang, maar de ruiter richt zich met hem op het hoogst haalbare. ‘Upido verraste ons elk jaar weer met zijn vorderingen en zijn talent. Zijn piaffe en passage waren werkelijk ongelooflijk. Je kunt je voorstellen dat we erg uitkijken naar de toekomst. Wie weet brengt Joseph Guy me nog een keer naar de Grand Prix!’

Topiberian en Hoefslag

Foto boven: Upido in 2011 door Remco Veurink

Foto midden: Joseph Guy in 2016 door Anniek de Wit