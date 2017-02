Carl Hester begint aan nieuw Grand Prix-avontuur *foto’s*

In de herfst van 2015 kreeg Carl Hester de beschikking over U-Genius, de in Groot-Brittannië goedgekeurde hengst van Uthopia (foto boven) uit Weidyfleur II (Negro x Gershwin), volle zus van Valegro.

De Grand Prix-ruiter noemt U-Genius ‘very exciting’. Hij liet al eens weten dat áls hij nog eens een paard in de Zware Tour zou rijden, dat dat dan deze wel eens zou kunnen zijn. Op de foto hieronder zien we hem nog met Uthopia, terwijl stalamazone Amy Woodhead op U-Genius zit. Nu heeft hij dan inderdaad zelf in het zadel van de zwarte hengst plaatsgenomen.

Hester laat altijd zijn jongere paarden trainen door een jonge amazone voordat hij zelf de teugels overneemt. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met toppaard Nip Tuck. Amy Woodhead is degene die voorlopig U-Genius zal blijven meetrainen en uitbrengen. Vorig jaar zomer behaalde het duo 75 en 76% in proeven voor vijfjarige paarden.

Moeder Weidyfleur II kreeg in 2008 ook al een hengstveulen van Uthopia. Daarnaast werden in 2009 en 2012 dochters van Lord Leatherdale geboren en in 2013 een hengst van Dimaggio.

Foto’s van Carl Hester met U-Genius.

Facebook U-Genius/Hoefslag