BWP Hengstenkeuring live te volgen

De BWP Hengstenkeuring gaat vandaag van start. De keuring begint met inspectie op harde bodem, waarna er om 14.00 uur de hengsten zullen aantreden op zachte bodem. De eerste selectie wordt verwacht omstreeks 20.30 uur.

Dit alles gebeurd in het Azelhof in Lier. In totaal worden er 95 hengsten voorgesteld waaronder drie zonen van gekloonde hengsten en een directe For Pleasure-zoon. De keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.

Een “primeur” zijn de drie zonen van de gekloonde hengsten. Twee van de volbloed Gemini xx. Het betref cat. nr 19 Otard van ’t Roosakker (mv. Kashmir van Schuttershof) en cat. nr 58 Twist van ’t Ruytershof (mv. Cartani). Er wordt ook een zoon van Zangersheide’s Chellano Alpha Z, cat. nr 78 Cappucino JW can de Moerhoeve Z (mv. President) voorgesteld.

9u00

Exterieurkeuring op de harde bodem, individueel dadelijk aansluitend stokmaatmeting en signalementscontrole

1. Kandidaat dekhengsten BWP, optie springen

2. Kandidaat dekhengsten BWP, optie dressuur

3. Kandidaat dekhengsten niet-BWP, optie dressuur

4. Kandidaat dekhengsten niet-BWP, optie springen

14u00

Exterieurkeuring op de zachte bodem

1. Kandidaat dekhengsten BWP, optie springen

2. Kandidaat dekhengsten BWP, optie dressuur

3. Kandidaat dekhengsten niet-BWP, optie dressuur

4. Kandidaat dekhengsten niet-BWP, optie springen

20u30

Bekendmaking selectie

Foto: Jessica Pijlman

Bron: Equnews