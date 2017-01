Broer van Glock’s Johnson aangewezen bij BWP

Rob van Puijenbroek van Stoeterij de Begijnhoeve kan zijn geluk niet op. De door hem gefokte driejarige hengst Jackson Begijnhoeve kreeg vanmiddag groen licht voor de derde fase op de BWP Hengstenkeuring.

‘Het was niet zijn beste optreden vandaag; de voorgaande dagen liet hij zich beter zien’, aldus Van Puijenbroek. ‘Maar gelukkig geeft de jury hem een kans.’ Jackson stamt van de KWPN-hengst Apache uit de prest.keur sport pref. merrie Roxane (v. Flemmingh). De naam van deze merrie doet een belletje rinkelen: ze is tevens de moeder van Glock’s Johnson (v. Jazz) van Hans Peter Minderhoud.

Kast van een paard

‘We kregen Roxane als tienjarige in ons bezit’, vertelt Rob. ‘Ze had toen al een heel aantal nakomelingen gebracht, ook via embryotransplantatie. Bij ons was Figaro (2010, v. Vivaldi) de eerste, net als de merrie een kast van een paard, met zijn 1.85m. Hem rijd ik zelf; het is de bedoeling om hem dit jaar in het ZZ-Zwaar uit te brengen.’

De één jaar oudere volle broer van Jackson, Icon Begijnhoeve, werd vorig jaar bij het KWPN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Stoeterij Begijnhoeve heeft hem in gezamenlijk bezit met Emmelie Scholtens en Jeroen Witte. ‘Icon heeft nog wat tijd nodig, vandaar dat we hem pas dit jaar in de test laten meelopen’, licht Rob toe. ‘Jackson hebben we bij het BWP aangemeld, omdat Icon dus al bij het KWPN aangewezen is.’

Vier keer voor de jury

De volgende fase voor Jackson is de zadelproef, over twee maanden. ‘Het is de vraag of dat niet te vroeg komt voor hem’, aldus zijn fokker/eigenaar. ‘Hij is de afgelopen maanden enorm uitgegroeid en meet nu 1.77m. We hebben er nog geen zadel op gehad. Dus het kan best zijn dat we ook met hem een jaar wachten.’

Van Puijenbroek laat weten dat hij zeer te spreken is over de manier waarop het BWP te werk gaat op zo’n hengstenkeuring. ‘De eerste fase bestaat uit een uitgebreide veterinaire keuring bij de Universiteit van Gent; de tweede fase was dus de afgelopen dagen, waarbij de paarden eerst op het harde moeten worden getoond, en daarna – aan de hand – in de arena. Vervolgens presenteren de paarden zich los en vandaag was de dag dat ze aan de longe moesten lopen.’

Er zijn dus vier momenten waarop de net driejarige hengsten zich in deze fase hebben kunnen laten zien. ‘Voor Jackson, met zijn grote lijf, is dat lopen op een kleine cirkel nog niet het gemakkelijkste onderdeel. Mooi dat hij blijkbaar de andere drie keren genoeg credits had gekregen om zo’n mindere dag te compenseren.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink