Brits jurylid Gardner: ‘Het komt wel weer goed met Nederland’

Hij had genoten. Het Britse jurylid Andrew Gardner had niets dan lof voor het deelnemersveld in de Grand Prix op Jumping Amsterdam. Na afloop van het eerste onderdeel van de wereldbekerwedstrijd dressuur vertegenwoordigde hij de jury. ‘Het niveau was van wereldklasse. Ik heb negens en tienen kunnen geven’, zei Gardner tegen de Hoefslag.

Weihegold: 10 voor de piroutte

De Grand Prix werd gewonnen door Isabell Werth (bekijk hier het interview met Isabell) en Weihegold OLD. De Duitse combinatie scoorde 82,120 procent. Gardner: ‘Het was natuurlijk een van de eerste grote wedstrijden na de kerstperiode. De paarden waren fris en reageren dan sneller op prikkels. Het was een test voor de concentratie. Dat ging niet altijd even goed, maar bij de echte toppers zie je het talent er vanaf spatten. Neem Isabell Werth. Wonderful, ik heb genoten van haar piaffe. Haar piroutte met Weihegold heb ik zelfs een 10 gegeven. Als ik straks thuis kom, zal ik zeggen dat ik vereerd ben om zulke hoge beoordelingen heb kunnen geven.’

Nederland

Ook ging jurylid Gardner nog even in op de actuele situatie in de dressuursport in Nederland. ‘Momenteel heeft Nederland pech. Het zit niet mee. Dat zagen we ook op de Olympische Spelen. Het waren geen scores die we van Nederland gewend zijn. Toppaarden worden ouder. Iedereen is afhankelijk van het materiaal. Ik denk niet dat Nederland nu in paniek moet raken. Jullie hebben topruiters en genoeg talent. Heb daar vertrouwen in. Ik zag donderdag in de Prix St. Georges bijvoorbeeld Diederik van Silfhout. Hij heeft met de hengst Expression (foto) een zeer talentvol paard in handen. Hou die in de gaten. Zo zijn er nog wel meer toppers op komst. Het komt wel weer goed met Nederland.’

Bron: de Hoefslag/Robert Hüsken