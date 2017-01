Botox-theorie Handsome O verder ontkracht door Deense dierenarts

Op de tweede dag van de Deense voorlopige getuigenverhoren over de hanentred van KWPN-kampioenshengst Handsome O hoorden de advocaten van de eigenaresse van Handsome O wederom drie Deense betrokkenen over de hanentred van de KSS-veilingtopper. Behandelend dierenarts Jonas Rasmussen is ervan overtuigd dat botox hanentred kan verhullen.

“Er zijn drie manieren om hanentred te verhullen”, luidt de verklaring van de Deense teamdierenarts Jonas Rasmussen. “Inspuiten met botox, alcohol of door het toedienen van een kalmeringsmiddel.”

Rasmussen gaf bij de rechter echter aan dat hij geen ervaring had met deze behandelmethode en dat hij deze methode alleen maar kende van de vakliteratuur. Die vakliteratuur waar Rasmussen zich op baseerde blijkt alleen geschreven te zijn door Inge Wijnberg, die een leerstoel heeft aan de Universiteit Utrecht.

“Volgens mij was dit onderzoek ook uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht”, voegde Rasmussen aan zijn onder-ede verklaring toe.

Inge Wijnberg

Wijnberg is ook de dierenarts die namens het KWPN Handsome O bekeken heeft nadat zijn koper Kristin Andresen bij de KSS een klacht had ingediend over de vertoonde hanentred van de hengst.

Om die reden is Wijnberg in september al onder ede gehoord voor de Groningse rechter. Toen verklaarde zij dat zij inderdaad onderzoek naar hanentred had gedaan, maar dat daarin juist geen bevredigende resultaten met botox en alcohol waren behaald.

“Diegene die dat wel gelukt is, mag zich bij mij melden”, liet zij toen noteren.

Niemand heeft de stap gezien

“Ik kan me zo voorstellen dat wanneer de keuringscommissie van het KWPN Handsome O op de keuring niet heeft zien stappen, dat zij de hanentred niet gesignaleerd heeft”, vertelde Rasmussen en passant ook nog.

Gisteren vertelde hengstenhouder Ib Kirk, waar de hengst in opdracht van Andresen voor de Deense hengstenkeuring werd klaargemaakt, nog dat hij Handsome O op de KWPN-hengstenkeuring had gezien in de kooi, maar alleen in draf en galop.

Ook alle andere Deense getuigen hebben weinig van Handsome O’s stap meegekregen. De twee medewerkers van Kirk die gisteren verhoord werden gaven aan met de hengst gelopen te hebben en daarom niet de mogelijkheid hadden om de stap ook te bekijken. Hen was dus de eerste dag niets opgevallen aan de gang van de hengst.

Onregelmatig

Stalamazone Mette Ehlers zag op de zaterdag dat zij dienst draaide op Katrinenlund wél dat Handsome O een afwijkende gang had. “Dat hoorde ik aan de hoefslag op het asfalt, die was onregelmatig”, laat ze noteren.

Zij maakt een video van de hanentred in opdracht van Kirk, die haar eveneens opdraagt de hengsten beweging te blijven geven. Over een ongeluk dat Handsome O gehad zou hebben heeft Ehlers nooit iets vernomen.

Ongeluk

Dat Handsome O ergens enig letsel moet hebben opgelopen werd desondanks in de verhoren wel meer aannemelijk gemaakt.

Volgens dierenarts Rasmussen was Handsome O, de maandag nadat de hanentred geconstateerd was, op de kliniek namelijk niet alleen lijdend aan hanentred, maar ook nog kreupel.

“Dat was in draf te zien, de hanentred zie je alleen in stap”, verklaart hij. “Misschien heeft Handsome O op weg naar de kliniek een ongeluk gehad”, oppert de dierenarts. “Kirk was namelijk heel verbaasd dat Handsome ook kreupel was.”

Kirk en zijn medewerkers repten gisteren en vandaag met geen woord over een eventueel ongeluk. En volgens Kirk was de reis met Handsome O naar de kliniek goed verlopen.

De Nederlandse getuigen, die namens het KWPN Handsome O in Denemarken onderzochten op hanentred, meldden in september nog dat de hengst schrammen had en een hangend ooglid. De Deense getuigen melden hier niks over.

Foto: Dirk Caremans