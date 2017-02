Blog Nicky Star: ‘Jullie tijd op het NK komt nog wel!’

Vorige week vrijdag was het zo ver, de ponykampioenschappen in Brabant! Op stal bij mij staat Beau, een superfanatieke jongedame, met inmiddels twee pony’s: de 15-jarige E-pony Donja, die herstellende is van een blessure, en de 6-jarige D-pony Honswijks Tromp E.

De laatstgenoemde is er vanaf september 2016, een klein half jaartje nu dus. De combinatie is dan ook nog niet heel lang een combinatie en zij hebben zodoende nog weinig ervaring met elkaar in de ring. Hun allereerste wedstrijd was direct de eerste selectiewedstrijd.

‘Maar’ tweede

Toen Beau thuiskwam van de eerste selectiewedstrijd en ik haar vroeg hoe het gegaan was, zei ze: ‘Slecht, ik heb verloren.’ Toen ik doorvroeg bleek echter dat ze tweede was geworden, met hartstikke nette punten! We hebben veel gesproken de afgelopen weken over winnen, verliezen, de dingen waar je geen invloed op hebt en vooral de dingen waar je wel invloed op kunt uitoefenen.

Wat ik merk bij de jonge meiden, is dat ze zich erg kunnen laten beïnvloeden door wie er nog meer rijdt, wat voor een goede pony’s er allemaal nog meer rondlopen en dat oranje linten heel erg belangrijk zijn. Hoe stel je een doel voor een bepaalde wedstrijd, wat is realistisch en fair naar jouw paard en hoe train je hier naar toe.

Schriktraining

We hebben naast de gewone trainingen heel erg veel geoefend op allerlei gekke dingen die in en rond de ring voor roet in het eten zouden kunnen zorgen. Vooral Christel, de moeder van Beau, is hierin erg bedreven. De afgelopen weken hebben al onze paarden weer van alles mogen trotseren in ‘hun’ bak: vlaggen, tafelkleden, ballonnen, muziek, paspoppen, parasols en noem maar op!

In beginsel bleef Tromp schrikken van alles, maar doordat we hem telkens maar weer van allerlei nieuwe dingen, telkens weer op een andere plaats, aan bleven bieden en dit iedere keer op een rustige maar duidelijke en consequente manier oplosten, kwam er een moment waarop tromp minder begon te reageren op alle gekkigheid.

Verschil met ‘thuis’

We hebben daarnaast natuurlijk ook dressuurmatig goed getraind. Een trainingsschema gemaakt om de wedstrijden heen en bijvoorbeeld ook geoefend hoe je nu eigenlijk het beste kunt losrijden voor een wedstrijd. De laatste selectiewedstrijd ben ik mee geweest om te begeleiden, zodat ik ook kon zien hoe het nu daadwerkelijk ging. Je merkt dan toch goed het verschil met thuis en ook zie je altijd toch weer net wat anders dan dat je op een filmpje, protocol of aan de hand van de verhalen te weten komt.

Het losrijden ging fijn, Tromp leek goed fit en lekker aan te pakken. Thuis kan hij nog wel eens een tikkeltje lui zijn.. Beau zat er keurig op en was goed proactief aan het rijden. Ze mocht nog even op het voorstukje rijden, naast de wedstrijdring en hierna stond het te gebeuren. Ze reed vol enthousiasme, met veel bravoure de ring binnen, over de lange zijde, met aan het einde een juryhokje…

Toch in de ankers helaas, maar Beau loste het keurig op en Tromp vervolgde, na enige aanmoediging, zijn weg langs de jury. Maar wat er gebeurde was dat vanaf dat moment Beau hem toch niet meer zo mooi voor het been kon houden en dat resulteerde in een braaf en net proefje, niets meer, niets minder. En dat leverde dan weer een tweede plaats op en de reservetitel op het kringkampioenschap.

Trotse juf

Beau ging er keihard tegenaan thuis in de trainingen en we besloten nog een wedstrijd tussendoor te plannen om te kijken of ze de gestelde doelen waar kon maken in de ring. Een tweedaags concours, met op de eerste dag al megamooie scores van dik door de 200. Ook de tweede dag gingen ze niet voor niets van huis en dit leidde tot het overall kampioenslint! Super trotse juf en super blije Beau. Dat is nog eens lekker zo voor aanvang van de regiokampioenschappen.

Vol vertrouwen gingen we dan ook op pad, naar de andere kant van Brabant. Beau had een heel duidelijke opdracht mee gekregen van me: ‘Met het mes tussen je tanden rijden, alles of niets! Iedereen hier kan een net proefje rijden, daarmee kom je niet op het NK. Aan een derde plek heb je al niets meer, dus nu moet je er echt voor gaan. Ik heb dan liever dat je een foutje maakt, dan te braaf rijdt, dus knallen en vooral genieten!’

Zó serieus…

Tijdens het losrijden staken ze met kop en schouders boven iedereen uit, wat een talentvolle pony en wat een kundige jongedame en dat in zo’n korte tijd samen! Ingespannen gezichtjes, fanatieke begeleiders, huilende meiden en sussende moeders, allemaal present op deze vrijdagavond, alleen het plezier mis ik dan wel eens in deze sport. Het is allemaal al zo vroeg zo serieus.

Eenmaal in de ring, lieten ze zien dat alle schriktrainingen niet voor niets waren geweest. Twee juryhokjes werden per direct getrotseerd, evenals de vele bloembakken, een groot scherm, de geluidinstallatie, muziek, fotografen en zo verder. Ze lieten een keurige en foutloze L2proef zien. Tromp liep niet zoals op het voorterrein, hij hield zich toch weer wat in, wat Beau dan nog niet helemaal opgelost krijgt met alle spanning in zo’n entourage. Maar wat zijn deze twee kanjers vooruit gegaan in zo’n korte tijd!

Geen winstpunt?!

De punten vielen ons tegen, de hoofdjury gaf 191,5, terecht naar mijn mening. De jury bij H 179,5. Hier snap ik als jury helemaal niets van. Hoe kun je een foutloze proef, zonder storingen in de aanleuning, mooi in horizontaal evenwicht, rechtgericht, met een amazone die keurig stil zit en kleine hulpen geeft en een pony die vol vertrouwen door de ring loopt, beoordelen met niet winstwaardig??? We vonden het de moeite niet waard om nog twee uur op het verlossende antwoord te wachten dat uit het protocol zou moeten blijken.

Uiteindelijk bleek Beau als 9e geëindigd, wat nog steeds een knappe prestatie is na zo een korte tijd en een groot puntenverschil. Wat de jury bij H er ook van vond, ik ben megatrots op jullie Beau, jullie tijd op het NK komt nog wel, daar gaan we voor zorgen!

Op jouw succes!

Nicky Star

Foto boven: Oda Events



Nicky Star is dressuuramazone, instructrice, jurylid en moeder van twee zonen. Ze runt in Hoeven haar dressuurstal Equinova. Ze behaalde zowel haar ORUN diploma’s (t/m niveau 4) als de freestyle instructeursopleidingen niveau 1 & 2 bij Emiel Voest. Naast het geven van instructie, verzorgt ze ook regelmatig allerlei soorten trainingen. Meer weten: www.equinova.nl