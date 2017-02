Het Billy Elliot-syndroom van dressuurjongens

Heel lang geleden fietste ik elke dag naar mijn school in Haarlem. Onderweg passeerde ik altijd een weide waar paarden in stonden. Vraag mij niet waarom, maar op enig moment werd ik als een magneet naar die paarden toegetrokken en op een wel heel stout ogenblik greep ik mijn kans toen één van die paarden erg dicht bij het hek stond. Ik klom erop. Ik kon toen niet vermoeden dat dit ene moment mijn leven voorgoed zou veranderen, in elk opzicht.

De eerste rijles volgde snel en ik raakte bezeten van springen. Wat een onbeschrijfelijk gevoel gaf dat! En toen kwam er weer zo’n ander moment. Op de televisie werd een springwedstrijd uitgezonden en als pauzenummer verschenen Tineke Bartels en Annemarie Sanders – Keijzer die een pas de deux reden.

Hoon en onbegrip

Voor het eerst zag ik piaffe, passage, pirouettes en galopwissels. Ik was gelijk verkocht en hing elke springambitie aan de wilgen. En dan kom je in een traject van onbegrip en hoon terecht en leer je op de harde manier wat incasseren inhoudt. Een jongen die dressuur rijdt krijgt erg veel te verduren. Een etiket is snel opgeplakt.

Op enig moment sta je er echt wel boven en leer je de prijs te betalen voor het feit dat je dressuur leuk vindt. Inwendig moet ik lachen als iemand suggereert dat dressuur rijden een ‘meidensport’ is. Daar waar de dressuurjongen in de paardenmest, met gevaar voor eigen leven een dier van 600 kilo in bedwang moet houden, rennen voetballers achter een balletje aan en maken zich in de kleedkamer erg druk om hun kapsel.

Boxschool

Aan dit alles werd ik vrij recent weer herinnerd toen ik met dochterlief een junioren wedstrijd bezocht. Tussen al het meidengeweld deed welgeteld één jongen mee: Sem Stiemer. Het eerste wat ik dacht was: “Heeft Sem ook het Billy Elliot-syndroom?” Is er in zijn leven ook een moment geweest dat hij de ruimte van de boxschool verliet voor de ruimte ernaast. En wat heeft de omgeving met hem gedaan? En heeft hij zich ook moeten laten troosten door zijn paarden?

Als je alle subjectiviteit de ruimte geeft, moet je zo’n ruiter gewoon laten winnen op basis van zijn moed en incasseringsvermogen. Ook moet je hem elk jaar tot ruiter van het jaar verkiezen en elke ereprijs geven die er maar is. Dat gaat natuurlijk wel erg ver en zal de sport ook niet ten goede komen, maar laat het maar eens gezegd zijn. Jeugdruiters zijn een minderheidsgroepering, dat lijkt mij wel een gegeven. Maar voor deze kleine groep is nog wel een schrale troost. Je ligt erg goed in de markt…