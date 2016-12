Ook bij Jumping Amsterdam is Spectator Judging mogelijkheid

Steeds vaker zie je dat het publiek op hun mobiele telefoon mee kan jureren met de jury en de gemiddelde score dan wordt weergegeven naast die van de jury. Voor het eerst is het tijdens alle dressuurrubrieken van Jumping Amsterdam mogelijk om niet alleen maar van de proeven te genieten, maar ook zelf actief een oordeel te geven over de prestaties die door de combinaties in de ring van de RAI Amsterdam worden neergezet, via de app Spectator Judging.

Livestream

Via de gratis app Spectator Judging kunnen zowel de bezoekers als de toeschouwers, die Jumping Amsterdam via de livestream van ClipMyHorse.TV volgen, de uitdaging aangaan en per onderdeel hun oordeel geven. De gemiddelde totaalscore die door het publiek wordt gegeven wordt, net als de officiële jurybeoordeling, direct na iedere proef gepubliceerd op het scherm in de piste.

Spannender, interactiever en transparanter

“Met dank aan deze app wordt de dressuursport spannender, interactiever en transparanter gemaakt,” zegt Annemarike van Putten-Bunschoten, directeur van Jumping Amsterdam. “Het is een welkome aanvulling voor ons publiek, die op deze manier actief mee kunnen jureren.”

Dressuurprogramma

Donderdag 26 januari (vanaf 18.00):

Subli competitie jonge dressuurpaarden

U25

Prix St. George

Vrijdag 27 januari (vanaf 09.00):

KNHS-Para Dressuur

FEI World Cup™ Dressage, Grand Prix

Zaterdag 28 januari (vanaf 09.00):

Amsterdam Team Challenge, presented by Hoefslag

Intermediaire I, kür op muziek

FEI World Cup™ Dressage, kür op muziek

Bron: Jumping Amsterdam

Foto: Remco Veurink