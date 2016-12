Bart Bax nieuwe dressuurinspecteur regio Gelderland

Per 1 januari 2017 zal Bart Bax de nieuwe inspecteur dressuur van Regio Gelderland worden. Bart volgt hiermee Dirk Reijne op die vanaf 2010 inspecteur was in Regio Gelderland, waarvan de laatste jaren alleen voor dressuur.

Dressuurstal Bax – Gorris

Bart runt samen met zijn vrouw in het Gelderse Gendt een dressuurstal, waar paarden afgericht worden tot en met Grand Prix niveau. Hij heeft met meerdere paarden internationaal dressuur gereden waaronder Krawall (v. Focus) en de KWPN-goedgekeurde hengst Olivi (v. Jazz).

Jurylid

De 42-jarige is dressuur-jurylid tot en met Intermediaire I en kür en verzorgt de instructeurscursussen voor de KNHS. Van huis uit is de ruiter met de fokkerij opgegroeid, en is zelf ook actief in de dressuurpaardenfokkerij.

Dirk Reijne

In het kader van de specialisatie in de fokkerij is in 2012 Arnold Kootstra al aangesteld als inspecteur voor de springpaarden. Dirk Reijne blijft actief als inspecteur in de regio’s Noord- en Zuid-Holland en hij zal samen met Ine van Deurzen en Henk Dirksen zorgen voor een goede overdracht en inwerkperiode voor Bart.

