Anne Meulendijks: ‘Die hersenschudding komt nu echt niet uit!’

Op haar Facebook pagina maakte Anne Meulendijks bekend dat ze een week geleden een klap van een paard tegen haar hoofd heeft gehad. Vandaag mogen dan hopelijk de hechtingen eruit.

‘Het gaat op zich nu al wel beter maar heb nog veel hoofdpijn en ben vaak misselijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een paard schrok op stal terwijl ik gewoon met de dagelijkse dingen bezig was en heeft mij voorover geduwd. Toen ben ik gevallen en heeft hij met zijn hoef hard mijn hoofd geraakt waardoor ik een behoorlijk zware hersenschudding en hoofdwond heb opgelopen. Ook op andere plekken van mijn lichaam heb ik schaafwonden’, aldus de dressuuramazone.

Kampioenschap

‘Ik zit normaal gesproken weer zo snel mogelijk op het paard en was er van overtuigd dat ik ook nu weer vlot kon gaan rijden maar ik houd me nu toch beter een beetje rustig’, vervolgt ze. ‘Ik hoop het Nederlands Kampioenschap U25 met MDH Avanti te kunnen rijden komend weekend maar dat is nu toch de vraag want ik heb niet meer gereden en kan ook nog geen helm op. Dan moet vanaf nu echt alles meezitten. De timing had beter gekund.’

Indoor Brabant

Na het NK ligt de focus op Indoor Brabant met Avanti en ze heeft nog een heleboel andere wedstrijden op de planning staan. ‘Eerste vereiste is nu goed herstellen en dan gaan we naar die wedstrijden toewerken’, besluit Meulendijks toch nog vrij opgewekt.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: DigiShots