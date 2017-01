Anne Lene Holmen hoopt op rentree Rainbow Dancer

De Noorse Grand Prix-amazone Anne Lene Holmen hoopt dat zij en Rainbow Dancer, het paard dat ze tijdens het EK in Aken reed, dit jaar hun debuut in het internationale dressuurcircuit kunnen maken.

Van de radar verdwenen

Holmen en de dertienjarige Rainbow Dancer zijn al sinds 2007 een combinatie en namen onder andere deel aan het Bundeschampionate. In 2014 maakten ze hun Grand Prix-debuut, waarna in mei 2015 in Roosendaal hun internationale Grand Prix-debuut volgde. Ook in 2016 ging de combinatie voortvarend van start en werd er onder andere gestart in Drachten, Amsterdam, Neumunster en Doha. Daarna verdwenen ze van de radar.

Ongeluk op stal

Aanvankelijk stond Rainbow Dancer te koop, maar in augustus 2016 verwondde hij zichzelf in de stal. ‘We moeten door een best smalle deur als we de binnenbak uit willen. Na een training wilde ik buiten uitstappen, toen hij in de deuropening schrok en opzij sprong, daarbij gleed hij uit met zijn rechter achterbeen.’

Het is de bedoeling dat Rainbow Dancer begin februari weer rustig opgepakt gaat worden. Holmen hoopt dat ze hem aan het begin van de zomer dan weer op wedstrijden kan gaan uitbrengen. ‘Het is de bedoeling om hem weer lekker aan het werk te krijgen en dan hopelijk ook weer internationaal te starten aan het begin van deze zomer. Ik zou het geweldig vinden om weer internationaal te rijden, maar de meeste van mijn paarden zijn voor de verkoop bestemd. Rainbow is momenteel mijn enige paard op dat niveau.’

Bron: Eurodressage / Hoefslag

Foto: DigiShots