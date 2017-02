Anna Zibrandtsen geniet van Dorado

De KWPN-hengst Dorado debuteerde gisteren met zijn Deense amazone Anna Zibrandtsen nog met bijna 70 procent en de derde prijs in de Prix St. Georges in het Deense Hedensted. Vandaag kwam de combinatie wederom aan de start in de Prix St. Georges en dat leverde hen de gedeelde tweede plaats met 72.281% op. ‘Als ik met deze jongen de ring binnenrijd, hoef ik alleen maar te lachen’, meldt Zibrandtsen op Instagram.

Bij één jurylid eerste

Krack C-zoon Dorado werd door Emmelie Scholtens opgeleid tot Lichte Tour Niveau en vijf maanden geleden werd de KWPN-hengst naar Denemarken verkocht. Vandaag in de Prix St. Georges stond hij met zijn Deense amazone bij jurylid Ann Worm (bij C) zelfs op de eerste plaats.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots