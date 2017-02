Anky, Isabell of toch Adelinde? Wie was de beste op Indoor Brabant?

Vele mooie kampioenschappen werden er de afgelopen jaren verreden in de piste van Indoor Brabant. Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan de dressuur- en springwedstrijden die gehouden worden in de Brabanthallen in Den Bosch. Maar wie was nou de beste ruiter of amazone die we ooit op in Den Bosch hebben gezien?

Memorabele overwinningen

Memorabel zijn de overwinningen van Jos Lansink met Libero H. in de eerste Wereldbekerfinale springen in 1994 en de winst van Adelinde Cornelissen en Jerich Parzival, die tijdens Indoor Brabant afscheid neemt van het publiek, in de Wereldbekerfinale Dressuur in 2012. Of wat te denken van de combinatie Anky van Grunsven en Bonfire? Zes keer achter elkaar wonnen zij de Wereldbekerwedstrijd dressuur op Indoor Brabant. De geschiedenis gaat verder terug met overwinningen van Piet Raijmakers Sr., Isabell Werth en Edward Gal.

Stem ook!

De KNHS heeft op verzoek van de organisatie van het evenement aan verschillende topcoaches gevraagd wie zij nou de beste ruiter of amazone vinden. Er werd een top vijf in de categorieën springen en dressuur opgesteld en de keuze wordt overgelaten aan het publiek. Inmiddels kan er via de Facebookpagina van Indoor Brabant gestemd worden. Stem jij ook op je favoriet? Tijdens Indoor Brabant wordt bekendgemaakt wie de beste dressuur- en springruiters zijn in de geschiedenis van het evenement.

Bron: Indoor Brabant

Foto: Remco Veurink