Andresen blijft bij theorie over erfelijkheid van hanentred

De Noorse eigenaresse van Handsome O, Kristin Andresen, weet van geen wijken. Zij blijft na alle voorlopige getuigenverhoren bij haar standpunt dat de hanentred van Handsome O gemaskeerd is geweest. “Er zit hoe dan ook een erfelijke component aan dit mankement”, aldus Andresen.

“Er zijn meerdere nakomelingen van Johnson waarbij hanentred geconstateerd is. En ook in het Deense stamboek zijn hengsten waarvan bekend is dat zij veel nakomelingen hebben met hanentred. Dit moet bespreekbaar worden en onder de aandacht blijven.”

Posts op Facebook

Andresen heeft de laatste dagen diverse filmpjes van Handsome O en artikelen over hanentred op haar Facebook geplaatst. “Mensen vroegen erom en ik wilde laten zien wat hanentred is”, geeft ze als verklaring. “De mensen moeten geïnformeerd worden.”

Handsome O’s verkoper Jan Brouwer is minder gecharmeerd van de posts op Facebook van Andresen; hij meldde gisteren aangifte te gaan doen vanwege smaad.

Advocaat van Jan Brouwer, mr Maaike Weda reageert op de beweringen van Andresen: “Het verhaal van mevrouw Andresen komt niet overeen met de bevindingen van Dr. Inge Wijnberg zoals zij verklaard heeft tijdens haar verhoor in september.”

