‘Feestje gebouwd met de fanclub van Alexandro P’

Bij de KWPN-dressuurhengsten ‘verdiende’ geen enkel vaderdier een (hoger) predicaat; Arezzo VDL was de enige springhengst die keur verklaard werd. Ook de Gelderse hengst Alexandro P werd vanwege zijn prestaties in de fokkerij uitgeroepen tot keurhengst op de KWPN Stallion Show vorige week.

De trotse fokker en mede-eigenaar Ferdinand Peters stond naast zijn hengst in de arena in Den Bosch. Amazone Gwen Brinksma en andere mede-eigenaar Bertus Verwaijen genoten vanaf de tribune van de huldiging van de Koss-zoon. ‘Hij liep fantastisch’, aldus fan van het eerste uur Verwaijen. ‘Als hij niet aan de beurt is, staat hij rustig te wachten, maar eenmaal in de ring, waar hij alle ogen van het publiek op zich gericht weet, gaat hij ervoor en lijkt het wel alsof hij opstijgt.’

Verliefd op Alexandro

Verwaijen vertelt dat Gwen Brinksma, die de hengst in het ZZ-Zwaar start, stapel verliefd is op ‘haar’ Alexandro P. Zij is degene die hem opgedoft had voor Den Bosch.’ Gwen is niet de enige die gek is op de hengst. ‘We hebben afgelopen weekend een feestje gebouwd op stal, met Alexandro’s fanclub. Met de hengst zelf natuurlijk in het middelpunt en daarnaast hebben we alle afstammelingen laten zien in de bak. Genieten!’

Sinds de hengstenkeuring stromen ook de dekaanvragen van buitenlandse merriehouders binnen. ‘Ook vanuit Duitsland en België denken eigenaren Alexandro goed te kunnen combineren met hun hete dressuurmerries. En dat hebben ze goed gezien.’ Want de hengst lijkt zijn meewerkende en koele karakter mee te geven aan zijn kinderen. Volgens Verwaijen iets waar gebruikers behoefte aan hebben, ‘omdat we nu eenmaal niet allemaal topruiters zijn, die een sensibel dressuurpaard kunnen handelen.’

Handen op elkaar

Zoon Henkie – die met Adelinde Cornelissen meerdere keren alle dressuurgefokte hengsten in de competitie de baas bleef – heeft eveneens een positieve impuls op de dekcijfers van Alexandro P. ‘We hebben momenteel veertien jonge Alexandro’s op stal staan die beleerd worden. Eerst onder het zadel, dan voor de wagen.’

Uit zijn eerste jaargang lopen diverse nakomelingen succesvol in tuig. Mark Weusthof heeft twee Alexandro’s in zijn span en Theo Timmerman neemt er eentje mee naar het WK tweespannen dit jaar. Ook in het span van Mensport Wisseltrofee-winnaar Jelmer Reizevoort loopt een Alexandro P en Sanny Hagen-Dijkhuis heeft er maar liefst drie!

Een paar jaar geleden ging iedereen koffie drinken als de Gelderse hengsten aan de beurt waren. Nu staat iedereen reikhalzend op de tribune en krijgen ze de handen op elkaar.’

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding niet toegestaan

Foto: DigiShots