Alexandra Andresen gebroken pols, Borencio geen schram

Hoewel moeder Kristin Andresen de afgelopen tijd veel in het nieuws is door de rechtzaak rondom de kampioenhengst Handsome O, horen we nu over haar dochter Alexandra, die tijdens een buitenrit van haar paard af viel. De Noorse Young Riders amazone Alexandra Andresen heeft een ernstige polsbreuk opgelopen nadat ze op, hoe kan het ook anders, vrijdag 13 januari ten val kwam. Ze zal voor acht weken uit de running zijn met haar arm in het gips.

Buitenrit

Andresen was op buitenrit met haar EK Young Riders troef Borencio, die zilver won op het WK in Verden met Emmelie Scholtens, en een vriend toen een vrachtwagen hen benaderde op een smalle weg. Hoewel de ruiters aangaven dat de vrachtwagen vaart moest verminderen, werd dit genegeerd door de chauffeur.

Polsbreuk

‘Borencio sloeg zichzelf een veld in en kreeg hekdraad tussen zijn benen. Hij bleef uit paniek rennen en bokken,’ vertelt Andresen aan Eurodressage. ‘Ik viel eraf en landde op mijn rechter pols. Het is zowel verticaal als horizontaal gebroken, met enkele losse stukken bot erbij. Om een operatie te voorkomen, moest de chirurg mijn pols rechttrekken.’

Geen enkel schammetje

Andresen, die gevestigd is op het Tanum Equestrian Centre in Noorwegen, zal de aankomende tijd aan de zijlijn moeten blijven. Borencio heeft geen enkel schrammetje overgehouden aan het ongeluk. De identiteit van de chauffeur, die de beleefdheid niet had om langzamer te gaan rijden, in onbekend.

Bron: Eurodressage/Hoefslag

Foto: Digishots