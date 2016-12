Adelinde Cornelissen: ‘Tokio is wel realistisch’ *video*

RTV Drenthe kwam afgelopen week naar Nijkerk om met Adelinde Cornelissen te praten over het afgelopen jaar en de toekomst. ‘Op de Spelen van Tokio kan ik er weer staan,’ vertelt Cornelissen aan RTV Drenthe. Maar nu wedt ze niet meer op een paard.

‘Je weet maar nooit of het fout gaat. Daarom heb ik meerdere paarden. En ik vind het ook heel leuk om te kijken hoever ze allemaal kunnen komen,’ zegt Cornelissen in haar stallen in Nijkerk.

‘Dat was het dan’

Parzival (v. Jazz) kent in Rio een troosteloos afscheid. De 19-jarige ruin wordt een dag voor de Olympische proef gestoken door een insect. Hoewel de dierenartsen in Rio het paard fit genoeg vinden, is hij tijdens de proef futloos. Cornelissen start tegen beter weten in en groet al snel af. ‘Dan pas besef je: dat was het dan. Niet alleen de Olympische Spelen, maar ook z’n allerlaatste concours. Daar werd ik wel emotioneel van ja.’

Aqiedo

En dus moet Cornelissen op zoek naar een waardige vervanger. Ze rijdt nu zo’n tien paarden. De KWPN goedgekeurde Aqiedo (v. Undigo) is al een mooi eind op weg en misschien wel de opvolger van Parzival. Met de tienjarige hengst rijdt ze inmiddels internationale Grand Prix. ‘Hij is heel extreem in alles. Extreem intelligent. Ik vind hem ook extreem atletisch. Gewoon een heel compleet paard.’ Ook met Zephyr (v. Jazz) rijdt ze Grand Prix. Het paard werd gefokt door haar ouders in Beilen.

En wat te denken van de vijfjarige hengst Governor. Een nakomeling van de volle zus van Parzival en dressuurwonder Totilas. Hij werd al vijfde op het WK voor jonge paarden. Daarnaast probeert ze zich met de zesjarige hengst Fleau de Baian te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap in het ZZ-zwaar. En ook in de hengstencompetitie doet ze het goed met onder meer de vierjarige Henkie. Kortom Cornelissen heeft meerdere ijzers in het vuur, waartussen ze langzaam maar zeker zal moeten kiezen. En ‘Ja, de Olympische Spelen van Tokio zijn dan zeker een realistisch doel,’ besluit de Drentse amazone.

Bekijk hier de Youtube-video van RTV Drenthe:

Bron: Adelinde Cornelissen

Foto: Focussed