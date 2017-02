Adelinde Cornelissen: ‘Fleau trainen gaat als vanzelf’

Adelinde Cornelissen werd tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen gehuldigd als de eerste indoorkampioene van het jaar. Met haar stoere koffievos Fleau de Baian (v.Jazz) stond ze in zowel de klassieke proef als de kür op muziek met overmacht op de eerste plaats.

De in Oldenburg en bij het AES gekeurde hengst loopt met veel power door de baan. Voor een net zevenjarig paard gaat de broer van Parzival met opvallend veel gemak door zijn proef heen. “De kür ging als vanzelf”, vertelt Adelinde. “Ik heb het al vaker gezegd, maar hij vindt alles leuk om te doen. Het maakt niet uit welk werk je hem voorschotelt, al het werk gaat hem makkelijk af. Ik hoef hem niet te trainen op specifieke oefeningen, het gaat als vanzelf. Door zijn nieuwsgierigheid doet hij dit werk al op deze leeftijd.”

Overeenkomsten

De koffievos lijkt in niets op zijn gepensioneerde broer die op jonge leeftijd geimponeerd was door zijn omgeving. “Ze zijn heel verschillend, maar hebben ook overeenkomsten. Parzival was heel spooky en vond alles eng. Fleau is nuchterder, hij is scherp genoeg en kijkt helemaal niet. Qua instelling en techniek in de oefeningen hebben ze ook overeenkomsten, al moet ik zeggen dat ze dat allemaal uit hetzelfde stammetje hebben. In Governor (v.Totilas) herken ik dit ook“, vertelt de amazone die de AES-hengst nu Lichte Tour gaat starten en nadenkt over de WK-selecties.

Harmonieus beeld

Febe van Zwambagt koos ervoor om niet bij de Young Riders mee te starten, maar mee te strijden bij de Senioren. Van Zwambagt doet in beide categorieën goed mee en liet in haar zilveren kür een harmonieus beeld zien. FS Las Vegas (v.Lord Loxley) toont makkelijke wissels die tot tweemaal toe gedemonstreerd werden op de middellijn. De ruin dribbelde een keer aan in de stap, maar scoort wel hoge ogen op het mooie totaalbeeld.

Bronzen San Siro

Jennifer Sekreve was met haar San Siro (v.San Amour) goed voor de bronzen positie. De stoere zwarte vormt een charmante combinatie met zijn amazone en laat al veel aanleg voor verzameling zien. Kleine foutjes, zoals het aangalopperen in het drafappuyement en de fout in een wisselserie, voorkwamen een hogere plaats in het eindklassement. Sekreve’s kür kende met de staponderdelen een opvallend einde. De zwarte San Siro demonstreerde zijn allergrootste talent door af te sluiten met de uitgestrekte stap.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots