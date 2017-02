Anne van Olst in Deense A-kader

De Deense bondscoach Nathalie zu Sayn-Wittgenstein heeft de kaders bekend gemaakt. Opvallende naam voor ons land is die van Anne van Olst, die met Zidhane (v. Don Ruto), halfbroer een leeftijdgenoot van Carl Hester’s Nip Tuck op het hoogste niveau actief is.

Het A-kader (combinaties die de afgelopen maanden twee keer minstens 70% scoorden in de Grand Prix of Special op een CDI3*):

Het U25-kader (geboren in 1992 of later en minstens 65% gescoord op Intermediaire II-niveau):Anna ZibrandtsenKatrine Gammelgaard LoftKristina RasmussenLaura HviidMaja PetersenSille EngermannVictoria Vallentin

Bron: Ridehesten