NRPS-hengst Kastel’s Nintendo scoort 71,3% op GDF

De Deens-Amerikaanse Charlotte Jorst won gisteren op het Adequan Global Dressage Festival de CDI3* Grand Prix met de NRPS-hengst Kastel’s Nintendo. Met de 14-jarige Negro-zoon scoorde de amazone 71,3%.

Legolas

De Britse Suzan Pape werd tweede met Harmony’s Don Noblesse met een score van 70.88%. Dawn White O’Connor reed haar tweede CDI Grand Prix met Legolas, het Olympische paard dat ze overnam van Steffen Peters, en werd derde met 70.56%

Dawn White O’Connor werkt al jaren als assistent trainer op de trainingsstal van Steffen Peters. Ze bouwde een band met op Legolas op de vele wedstrijden in America en Europa waar ze met Peters en de Westfaler ruin vertoefde.

Op hun eerste wedstrijd samen, de wereldbekerwedstrijd in Las Vegas, werd het stel zowel in de Grand Prix als in de Kür tweede achter Peters en diens wereldbekertroef Rosamunde. In haar kür gebruikte White de muziek die Peters ook voor Legolas gebruikte.

Applaus

Ondanks dat ze onlangs nog haar sleutelbeen brak, reed de Amerikaanse Olivia LaGoy-Weltz de Deens gefokte Lonoir naar de vierde plek met een persoonlijk beste score van 70,28%. De amazone werd twee weken geleden onder de voet gelopen door een paard, waardoor ze haar sleutelbeen brak. Haar record-prestatie in de Grand Prix gisteren leverde haar een luid applaus van het publiek op.

Bron: Dressage News

Foto: Remco Veurink