Marieke van der Putten is na de eerste dag van de KNHS Indoorkampioenschappen de koningin van de Zware Tour. De Apeldoornse bezet met twee paarden de eerste en de tweede plaats. Federleicht (v.Fürst Piccolo) was met afstand de beste door 74,07% te scoren, OO Seven-dochter Ambria liep met een gladde proef naar 71,30% en de tweede plaats.

“Ik was er superblij mee”, vertelt de Glock-amazone. “Beide paarden liepen heel erg naar mijn zin. Federleicht heeft er altijd zin in, daar hoef ik helemaal niet aan te rijden. Dat is een kwestie van zo mooi mogelijk de proef rond te sturen, dat moet wel voorzichtig, want ze is heel gevoelig. Ik had nu zelf het gevoel dat we heel fijn de proef doorkwamen. Ik merk dat de jury het actieve totaalbeeld weet te waarderen. Ook Ambria ging er helemaal voor. Zij scoort altijd op haar passage en haar makkelijke galoptour. Ik ben altijd al gek van het paard geweest, het is natuurlijk een mooi grootramig paard, daar scoor ik altijd mee. “

Nieuwe stap

De amazone is, na een dienstverband van tien jaar bij Rien van der Schaft, nu al zeven jaar bij Edward Gal en Hans Peter Minderhoud in dienst. Afgelopen week kwam zij in het nieuws omdat ze het besluit genomen heeft om op eigen benen verder te gaan. Na een succesvol verlopen Grand Prix en een stal vol goede paarden tot haar beschikking, komt natuurlijk de vraag boven waarom ze het GHPC verlaat, terwijl ze momenteel zulke resultaten boekt. “Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Tot nu toe heeft elke nieuwe stap in mijn leven positief uitgepakt. De komende weken wordt duidelijk welke vormen het concreet aanneemt.”

Titel

Morgen doet Van der Putten een gooi naar haar eerste Nederlandse titel op het hoogste niveau. “Ik heb voor Federleicht dezelfde kür als ik voor Ambria gebruik. De muziek past bij mij en mijn paarden. Ik heb er heel veel zin in en ga proberen het zo goed mogelijk te doen!” Het zal niet de laatste wedstrijd tijdens haar dienstverband zijn. Volgende week vertrekt Van der Putten met Ambria naar CDI Lier, daarna volgen er nog een aantal hengstenshows.

Bron: Hoefslag (overname niet toegestaan).

Foto: DigiShots