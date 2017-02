Laura Graves zeker van plek in wereldbekerfinale *video*

Met haar KWPN’er Verdades schreef Laura Graves de wereldbekerwedstrijd in Wellington op haar naam gisteren. Eerder had ze ook al de Grand Prix gewonnen.

Graves laat zien dat haar vijftienjarige ruin in uitstekende vorm steekt. Was er donderdag in de Grand Prix al een winnende score van meer dan 80%, in de Kür kon niemand tippen aan de 81,903% van dit tweetal. Twee weken behaalden ze een vergelijkbaar resultaat in de WB-Kür, zodoende kan een startplaats voor de wereldbekerfinale in Omaha haar niet meer ontgaan.

Kasey Perry Glass stuurde Dublet naar plek twee in haar tweede Kür sinds bijna een jaar: 79,541%. Steffen Peters bemachtigde de derde positie met Rosamunde met 78,732%. Tussen deze twee zal de enige andere startplaats die de Noordamerikaanse league toegewezen heeft gekregen gaan. Hun tweede WB-wedstrijd zal de doorslag moeten geven, volgende week, in Burbank of (nogmaals) in Wellington.

Hoofdjury Isobell Wessels (GBR) was onder de indruk van de kwaliteit van met name deze drie deelnemers: ‘De energie, souplesse en macht van deze combinaties is opvallend. Dit zijn echt goeie ruiters en geweldige paarden.’

Video van de winnender Kür van Laura Graves en Verdades.

Uitslag WB-wedstrijd Wellington.

Foto: DigiShots