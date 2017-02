Hennessy goedgekeurd in Oldenburg; Ferrero erkend

Peter van de Sande gaat morgen met twee ‘Duitse hengsten’ naar huis. Bij hengstenstation Böckmann werd vanmiddag de vijfjarige KWPN-hengst Hennessy goedgekeurd bij het Oldenburger Verband; de driejarige Ferrero, die op de afgelopen KWPN Stallion Show aangewezen werd voor het verrichtingsonderzoek, werd erkend.

Met de twee hengsten toog hij vandaag naar het Duitse Latrup om ze voor te stellen aan de hengstencommissie die speciaal bij Böckmann was om er te keuren. ‘Hennessy moest zich op het harde en onder het zadel laten zien. Kim (Koolen, red, stalamazone van stal Van de Sande, red.) was dus ook mee om hem te rijden. De commissie was enthousiast over de De Niro-zoon; hij liet zich ook goed zien, net als thuis.’

Ferrero

Ferrero, de driejarige For Romance x Don Crusador, werd alleen op het straatje en aan de longe gepresenteerd. Hij imponeerde met zijn extra model en stap en draf; daarbij komt hij uit een mooie Hannoveraanse moederlijn’, aldus Van de Sande. ‘Morgenmiddag is hier de show met alle hengsten die bij Böckmann ter dekking aangeboden worden en daar laten we Ferrero en Hennessy ook zien.’

Voor Ferrero staat binnenkort de 14-dagentest op het programma; die moet hij met goed gevolg afleggen om goedgekeurd te worden. ‘We bieden hem al wel ter dekking aan dit seizoen. Bij het KWPN zal hij het verrichtingsonderzoek in het najaar lopen’, vertelt Van de Sande.

Pavo Cup

Collega Hennessy, in eigendom van Verhagen Horse Service en VDL Stud, die hem ook ter dekking stellen, krijgt het druk de komende weken. Hij loopt een aantal hengstenshows, onder andere bij VDL Stud en Lauw van Vliet, en uiteraard ook die bij Verhagen en Stal van de Sande. ‘Hij heeft vanwege een blessure de afgelopen hengstencompetitie maar één keer meegelopen; nu loopt hij weer geweldig. We kijken er dan ook naar uit om hem in de Pavo Cup voor te stellen.’

Naast Hennessy en Ferrero heeft Van de Sande Guardian S (Bodyguard x Trento B) ter dekking. De hengst heeft in Sjef Janssen en Anky van Grunsven twee beroemde mede-eigenaren. ‘Ook Guardian S is al goedgekeurd in Oldenburg. Vanuit heel Europa zijn er aanvragen binnengekomen van fokkers die hun merrie hem willen dekken. Je merkt dat sinds Anky en Sjef hem hebben er veel belangstelling voor hem is.’

Bron: Hoefslag, overname van dit bericht zonder toestemming niet toegestaan