Graves en Verdades opnieuw door 80%-grens in Wellington

Laura Graves liet gisteren tijdens in Wellington een tweede score boven de 80% noteren. Voor de amazone een heugelijk moment. ‘Het is fijn om te weten dat mijn score in de eerdere vijfsterren proef geen toeval was.’

Magische grens

Graves brak twee weken geleden voor het eerst door de ‘magische’ tachtig procent grens heen. Gisteren deed ze dat tijdens het Adequan Global Dressage Festival nog eens dunnetjes over. Daar was zij samen met de vijftienjarige Verdades goed voor 80,240%. ‘Het voelt al zoveel zekerder. Het is ontzettend leuk. Verdades was super te rijden, het zegt nooit nee. Hij heeft zijn best gedaan.’ De proef van Graves werd wel gekenmerkt door een groot juryverschil. Waar de jury bij C haar maar liefst 83,700% toekende, kwam de jury bij B niet verder dan 75,900%.

Vuurwerk voor Rosamunde

Olympische teamgenoot Steffen Peters eindigde als tweede met een score van 74,280% met zijn toekomstpaard Rosamunde. ‘Rosamunde had iets meer energie dan ik graag zou willen, maar het was erg leuk om haar te rijden. Deze merrie is als vuurwerk. Ik wist zeker dat de sfeer in deze ring haar zou helpen, en dat heeft het ook zeker gedaan.’ Ook collega Kasey Perry-Glass was van de partij met Dublet en eindigde als derde dankzij een score van 73,200%.

Legolas maakt progressie

Peters Olympiade paard Legolas 92 kwam ook aan de start, ditmaal onder zijn nieuwe amazone Dawn White-O’Connor. Dit duo is pas sinds kort een combinatie en maakt op het hoogste niveau al snel progressie. Een score van 72,560% was goed voor een vijfde plaats.

Foto: Remco Veurink

Bron: Dressage News