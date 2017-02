Geen Indoorkampioenschappen voor Desperado: Welzijn gaat voor

Vivaldi-zoon Desperado komt dit weekend niet aan de start tijdens het Indoorkampioenschappen in Ermelo. Amazone Emmelie Scholtens heeft besloten de zwarte hengst terug te trekken.

Spanning door muziek

‘Ik heb Desperado inderdaad teruggetrokken voor het NK. Hij heeft vorige week nog een grote hengstenshow gelopen in Vechta en daarvoor natuurlijk ook nog de Hengstenkeuring in Den Bosch. Beide shows zijn met veel muziek en dat is niet voor alle paarden even gunstig. Desperado wordt daar toch te gespannen van. En met name met het oog op de toekomst, wil ik hem dat dan niet aandoen.’ Met het oog op de kür op muziek vindt Scholtens het welzijn van de hengst belangrijker dan deelname.

Grand Prix

‘Ik heb besloten ons geheel terug te trekken omdat ik in alleen de proef rijden geen meerwaarde zie, en geen kür op muziek wil rijden. Dan train ik liever thuis nog even door en schrijf ik ons dan weer in voor een wedstrijd. Een NK is heel leuk maar dan wil je wel goed kunnen presteren. Ik denk dat het beter is voor hem om hem even thuis te houden.’ Mogelijk krijgt Scholtens wel een startplek voor Indoor Brabant met Desperado. ‘Als ik daar met hem mag starten dan ga ik er heen. Dan trainen we daar weer naar toe. En daarna gaan we richting de Grand Prix.’

Meerdere ijzers in het vuur

Zonder Desperado is Scholtens niet direct onthand, want voor het NK had zij ook nog een ander ijzer in het vuur. De KWPN-gekeurde Westpoint mag zij dit weekend namelijk ook starten op de Indoorkampioenschappen. Daarnaast staat ook Indoor Brabant op haar te wachten, waar zij acte de présence mag geven met Apache (v. UB40). Verder rijdt Scholtens ook nog de jonge voshengst Ibiza, waarvan de plannen voor het komende jaar rustig zijn. ‘Voor hem hebben we nu alleen de Pavo op de agenda staan. Het is een paard dat erg populair is en voor hem is het belangrijk dat we de fokkerij en sport combineren.’

Foto: Remco Veurink

Bron: Anniek van Schaik voor Hoefslag. Overname zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan.