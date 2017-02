Helen Langehanenberg terug in Duits A-kader

Helen Langehanenberg is opnieuw opgenomen in het Duitse A-kader dressuur. Nadat zij eerder al werd opgenomen met Responsible en Damon Hill, is zijn nu terug van weggweest. Met de Dressage Royal-zoon Damsey waren haar prestaties in de afgelopen periode dusdanig goed dat een opname in het kader gerechtvaardigd is.

‘Ik ben blij. Dit is natuurlijk een erkenning van mijn eigen prestatie, maar belangrijker is dat het een perspectief is voor de toekomst. Damsey is 15, maar hij voelt veel jonger sinds de afgelopen maanden. Hij voelt zo fit en scherp en geeft nu al langer dan een half jaar een heel constant gevoel.’ De Hanoveraanse hengst staat inmiddels al meer dan een jaar lang bij de Duitse amazone. ‘We moesten aan elkaar wennen natuurlijk.’ legt ze uit. ‘Hij heeft geen zwakke punten. Hij piaffeert en passageert geweldig en springt super wissels.’ Voor de hengst ligt de focus het aankomende seizoen op de sport, en niet op de fokkerij.

Foto: Focussed

Bron: Dressursport Deutschland