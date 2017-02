Patrik Kittel verstoort Duits feestje in Göteborg; Werth ongenaakbaar

In het Zweedse Göteborg stond vandaag de FEI Wereldbeker dressuur op het programma. De Duitse deelnemers leken lange tijd ongenaakbaar en bezetten de gehele top drie, maar Patrik Kittel verstoorde op het allerlaatste moment hun feestje dankzij een tweede plaats.

Hoogste score voor Werths ‘tweede keus’

Uiteindelijk was het Isabell Werth die met kop en schouders bovenaan bleef staan. Met haar Emilio (v. Ehrenpreis) behaalde zij een prachtige score van 81,080% in een proef gekenmerkt door veel harmonie en gemak. Werth besloot de elfjarige ruin te zadelen voor deze Wereldbekeromloop, om op die manier haar topmerrie Weihegold OLD wat rust te gunnen voor de finale.

Verstoring Duits feestje

Landgenoten Jessica von Bredow-Werndl en Fabienne Lütkemeier stonden lange tijd op een respectievelijke tweede en derde plaats. Met Unee BB zette Von Bredow-Werndl een constante proef neer, die uiteindelijk met een score van 74,500% beloond werd. Hiermee bleef zij nipt voor op Lütkemeier, die met D’Agostino FRH goed was voor 74,180%. De laatste start van de dag gooide echter roet in het eten voor het Duits gekleurde podium. Patrik Kittel wist met Dr. Doolittle-zoon Delaunay een scoorde van 75,060% neer te zetten, en eiste daarmee de tweede plaats op.

Kijkerige Catch Me

De Nederlandse starters – bestaande uit Katja Gevers en Margot Timmermans – bleven enige afstand van het podium verwijderd. Gevers wist met Thriller een score van 68,420% neer te zetten en was daarmee goed voor een zevende plaats. Margot Timmermans moest het dankzij een kijkerige Catch Me (v. Dreamcatcher) doen met een elfde plaats. ‘Pff, nieuwe ervaring vandaag. Catch vond de witte bloemen in combinatie met de fotografen wel heel spannend. Daardoor veel spanningsfouten. M’n bomproof Catch verandert in een echt dressuurpaard.’ grapt de amazone, die uiteindelijk 63,820% liet noteren.

Foto: Balve-optimum.de/Holger Schupp

