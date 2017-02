Eerste Lipizzaner-veulen op Gestüt Piber geboren *video*

Op 1 februari om 0:30 uur is het eerste Lipizzaner veulen op Gestüt Piber in Oostenrijk geboren. Het merrietje en haar moeder Danesia maken het goed, meldt de stoeterij. Het veulen is nu nog zwart, met een grillig blesje en twee witte voetjes, maar zal langzamerhand de schimmelkleur aannemen.

In zijn charmante accent neemt Obergestütmeister Harald Neukann je mee door de stoeterij, waar 249 paarden staan en 37 medewerkers op de loonlijst staan. Hij vertelt over weidegang, de merries, de jonge paarden en de hengsten en hun africhting.

De merries worden als vier-/vijfjarige een jaar lang getest; aan het eind leggen ze een rij- en menexamen af en als dat met goed gevolg doorlopen is, gaan ze de fokkerij in. De merries krijgen in Piber één veulen per jaar; daarna gaan ze een jaar met zwangerschapsverlof.

De oudste hengst op Piber is de in 1979 geboren Neapolitano Nima. Op 12 april wordt hij 38 jaar. Hij geniet natuurlijk van zijn pensioen, maar Nima is een hengst die de hele wereld gezien heeft; hij liep mee in de beroemde shows met Lipizzaner hengsten.

Bron: Facebook Lipizzanergestüt Piber

Foto: srs.at