Sjef Janssen op zoek naar Grand Prix-talent

De Belgische Topsportcel en bondscoach Sjef Janssen nodigen op 22 mei a.s. combinaties uit die nu of in de toekomst (op korte termijn) de potentie hebben om Grand Prix te rijden.

De selectiedag bij La Chevalerie in Sint-Genesius-Rode staat open voor ruiters en amazones met de Belgische (sport)nationaliteit die GP-oefeningen kunnen tonen. Het is niet nodig een volledige proef te laten zien, maar wel piaffe, passage, vliegende galopwissels om de pas en om de twee passen, pirouette naar links en rechts. De combinaties mogen nog geen officiële GP-wedstrijd gereden hebben.

Trainers, eigenaren, partners/ouders en sponsoren mogen er bij zijn; de selectiedag is echter niet open voor publiek.

Bron: Equibel

Foto: Shutterstock