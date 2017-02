‘Wat een beauty, het allereerste veulen van Hexagon’s Double Dutch!’

De hengst Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson), die met Thamar Zweistra Grand Prix geklasseerd is, mocht afgelopen weekend zijn eerste zoon verwelkomen: Maserati is een pikzwart hengstje, net als zijn moeder. Hij is van dressuuramazones Veronique en Denise van der Panne.

‘Het was zondagmorgen, nog geen 7 uur, toen het veulen geboren werd. Een probleemloze bevalling’, vertelt Veronique. ‘We waren er maar wat blij mee, wat een gaaf beestje, en dan ook nog zwart! Hij heeft niet de kleur en uitbundige aftekeningen van zijn vader, maar alleen een onregelmatige bles en één wit voorvoetje.’

‘Keer iets anders’

De zwarte merrie Wonderlady Texel (Ferro x Farmer) van de beroemde Texel-fokker Wim van der Linde, tekent voor het moederschap. ‘Ze was een vrij moeilijk paard om te rijden, vanwege haar hete karakter. Denise heeft haar tot en met het Z2 uitgebracht en daarna besloten we haar te laten dekken, door Hexagon’s Louisville, ook van Leunus (van Liere, werkgever en trainer van Veronique, red.). De hengst Jaguar die uit de combinatie geboren werd, staat nu bij Stal Hexagon om beleerd te worden, een prachtig paard met veel beweging.

Dus was het dilemma… terugdekken met Louisville? ‘We wilden graag iets anders proberen’, aldus Veronique. ‘Toen opperde Leunus Double Dutch. Die vind ik toch gaaf! Maar om hem te laten dekken… Wonderlady zou de eerste ‘klant’ voor hem zijn! Nu zijn we blij met het advies van Leunus, want de kleine Maserati – we houden de naam in de autosfeer – blijkt ook fantastisch te kunnen lopen! Vandaag zijn moeder en zoon voor het eerst samen in het zonnetje naar buiten geweest en heeft de kleine man een showtje gegeven.’

Hexagon-product

Mooi, knap, goed bewegen, wat wil je nog meer? ‘Hij is naast dat alles ook nog eens superlief’, vertelt Veronique. ‘Heel speels en nieuwsgierig, zoals dat hoort, en op mensen gericht.’ Het plan is om Maserati aan te houden, te beleren en in de sport uit te brengen. ‘Verkopen kan altijd nog.’

De Johnson-zoon Hexagon’s Double Dutch is een echt Hexagon-product. Hij stamt uit de Manda-stam; zijn moeder Ushimanda keur sport (v. Rubiquil) liep ZZ-Licht, terwijl grootmoeder en overgrootmoeder beide Grand Prix startten. Eén en al dressuurgenen dus, met allemaal sport in de moederlijn. Geen wonder dat de knappe voshengst al op achtjarige leeftijd debuteerde in de Grand Prix, na eerst door Dinja van Liere tot en met Lichte Tour-niveau opgeleid te zijn.

Moeder en veulen vandaag voor het eerst buiten:



Foto: DigiShots