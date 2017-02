Benjamin Maljaars: ‘Een geslaagd weekend, alles is gelukt!’

Het Grand-Prix paard Vonkenstein (v. Ferro) was sinds enige tijd onder het zadel bij Laurens van Lieren. Onder Benjamin Maljaars (op foto met Glamourdale) stalruiter bij Van Lieren, wist de ruin zaterdag een eerste en derde plek te veroveren bij de Subtop wedstrijd in Werkendam.

Grieteke Oldenburger

Vonkenstein werd vóór Van Lieren gereden door Grieteke Oldenburger. Zij heeft het paard opgeleid tot Grand-Prix niveau en is nog steeds de eigenaar van Vonkenstein. De ruin werd als driejarige nog aangewezen voor het verrichtingsonderzoek van het KWPN.

Enthousiast

Op zijn Facebook pagina is Maljaars enthousiast over beide paarden: ‘Zo een lekker weekend achter de rug! Gisteren eerste en derde met Vonkenstein in het ZZ Zwaar! En vandaag gewoon derde in de Stal van de Sande Competitie!! Met de fantastische vierjarige Imposant wat een beest!! Kan ook niet anders met zo’n vader (Everdale natuurlijk)’.

ZZ Zwaar

Maljaars vult aan: ‘Ik rijd Vonkenstein nu ongeveer drie maanden en we moeten nog een beetje een combinatie worden. Bovendien was het voor mij al lang geleden dat ik ZZ Zwaar gereden had, denk zeker vier jaar geleden! Ik rijd wel veel jonge paardenrubrieken maar dit was weer net even anders. Ik moest er weer even inkomen. Het kan allemaal nog beter maar het resultaat was toch goed en het geeft ook aan dat het paard lekker te rijden is’.

‘Vonkenstein is een heel fijn paard, wil heel graag voor je werken. We moeten in de ring nog een beetje aan elkaar wennen want dat is toch weer een verschil met thuis. Hij is ook heel fanatiek op concours. Een kwestie van kilometers maken’, aldus Maljaars.

Imposant LH

Bij de Van de Sande competitie behaalde Maljaars zondag een derde prijs (174,5 punten) van de 60 deelnemende paarden met Imposant LH (Everdale x Contaango). De ruin toonde veel potentie en viel op door zijn mooie front en voorbeen gebruik.

‘Hij liep echt héél goed, dus daar was ik blij mee’, zegt Maljaars. ‘Het is een fijn paard dat heel makkelijk loopt en toen Dinja hem over moest rijden kregen we een 9,5 voor het overrijden en dat was natuurlijk heel erg leuk. Voor mij een zeer geslaagd weekend, alles is goed gelukt!’ vult hij nog enthousiast aan.

Jonge paarden

Omdat hij op het moment zo fanatiek bezig is met trainen, is hij blij dat het ook op concours goed gaat. Vooral de jonge paarden rubrieken vindt hij heel leuk om te doen.

Maljaars vervolgt: ‘Met Vonkenstein heb ik nog wat wedstrijden op de planning staan, maar hij is voor de verkoop dus dan kun je niet te ver vooruit kijken en met de jonge paarden staat Horsefood en Pavo op het programma’.

Maljaars kijkt uit naar een mooie zomer met mooie wedstrijden.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Digishots