Bella Rose komt er weer aan!

Sinds 2014 kwamen ze niet aan de start, Isabell Werth en Bella Rose. Binnenkort zit een comeback er toch écht aan te komen, belooft de Duitse amazone.

Na de succesvolle WEG in Normandië, met teamgoud als gevolg, was er nog het CDI4* in Stuttgart een paar maanden later. Daar won de combinatie ruimschoots met bijna 80% in de Grand Prix en 82% in de Special.

Hoewel Werth niet te klagen heeft over toppaarden in haar stal – denk aan Olympisch teamgoudwinnares Weihegold OLD, Emilio FRH en ‘good old’ Don Johnson FRH – blijft het publiek zich afvragen hoe het toch met die charismatische vosmerrie gaat.

De Duitse topamazone liet afgelopen weekend in de Duitse pers weten dat de dertienjarige Bella Rose eindelijk weer volop in training is. ‘Dit jaar start ik haar weer op internationale wedstrijden’, vertelde ze. Voor de Wereldbekerfinale in Omaha kan Werth uit de drie bovenstaande paarden kiezen. Haar voorkeur gaat uit naar ‘Weihe’; ze heeft Emilio als reservepaard.

Met Don Johnson won ze afgelopen weekend de wereldbekerwedstrijd in Neumünster. Een enorme luxepositie dus, met drie paarden die op het allerhoogste niveau kunnen meelopen! Met Bella Rose er nog bij wordt het helemaal moeilijk kiezen voor Werth in de toekomst.

Ridehesten/Hoefslag

Foto: Remco Veurink