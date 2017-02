Help, mijn paard is schrikachtig! Hoe los ik dat op?

Elk paard schrikt wel eens. Van een plotseling opvliegende vogel, muziek die ineens klinkt, een voorwerp dat hij niet kent… en gaat er vandoor of springt opzij. Het lukt vaak snel om je paard weer onder controle te krijgen en door te rijden. Er is geen eenduidige oplossing voor hoe je een angstig paard gerust kunt stellen.

Een paar tips voor een schrikachtig of bang paard.

Kijk zelf niet naar hetgeen je paard aan het schrikken maakt. Dat levert alleen maar meer spanning op.

Richt de aandacht van je paard op een voor hem rustige veilige plaats en weg van het angstaanjagende onderwerp. Vervolgens wijk je voor de kuit in de richting van die plek. Ga niet trekken, maar houd toch voldoende contact, met name op de buitenteugel.

Rijd voorwaarts, leid je paard actief af door oefeningen te doen en hem te laten focussen op jou, zodat er uiteindelijk ontspanning komt. Gebruik ook stemhulpen om je paard te kalmeren.

Zorg er altijd voor dat je eigen veiligheid en die van je paard prioriteit is. Als je het gevoel krijgt dat jullie echt in een onveilige situatie terechtkomen door dat alsmaar schrikken, neem dan maatregelen. Zoek in die extreme gevallen een goede, bekwame instructeur of trainer die je kan helpen.

Je eigen angst

Is je paard snel bang (of doet hij alsof…) en ben je er een paar keer flink afgevallen na een onverwachte sprong opzij of bokpartij, dan zul je zelf wellicht ook angstig worden. Je raakt dan fysiek gespannen, omdat je verwácht dat je paard gaat schrikken. Je gaat zelf zenuwachtig op zoek naar het volgende monster. Op die manier word je zelf onderdeel van het probleem.

En dat terwijl je altijd leert dat je nooit je angst moet vertonen terwijl je op het paard zit… Als je dát doet, zal het paard inhaken op die emoties en erop reageren. Paarden zijn onze spiegels van ons en lezen vaak eerder onze lichaamstaal dan we zouden willen. Maar excuseer je nooit voor je angst, zie het als iets goeds. Het is wat zowel jou als je paard tegen gevaar beschermt en je veilig houdt. Maar… probeer wel die spiraal te doorbreken!

Richt je op iets wat wél goed gaat

Verander het onderwerp, richt je aandacht op iets anders, een andere oefening, laat het los en denk aan je ademhaling. Zorg er echter voor dat je stopt met rijden op een goed moment, op een moment dat jij en je paard zich happy en vol vertrouwen voelen.

Dan is er de volgende dag. Je ontdekt misschien dat je paard zijn huiswerk deed en misschien, heel misschien, jouw coördinatie (en spiergeheugen) een klein beetje beter is. Gewoon blijven volharden, niet door het erop hameren, maar door zelf toestemming te geven om te mogen stoppen. Hoe dan ook… lukt het je niet de vicieuze cirkel te doorbreken: Vraag hulp! En… veiligheid staat voorop!

Horselistening/Hoefslag

Foto: Shutterstock